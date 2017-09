Prvý zvukový film premietali v Berlíne v roku 1922

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Berlín/Bratislava 17. septembra (TASR) - V Nemecku v berlínskom kine Alhambra sa pred 95 rokmi 17. septembra 1922 uskutočnilo verejné premietanie prvého zvukového filmu, ktorý mal názov Der Brandstifter (Podpaľač).Film bol ozvučený systémom Tri-Ergon. Vyvinula ho skupina troch nemeckých technikov – boli to Josef Engl, Hans Vogt a Joseph Massolle. Systém využíval fotoelektrickú záznamovú metódu na neštandardný filmový formát 42 mm.S pomocou švajčiarskeho kapitálu skupina založila spoločnosť Tri-Ergon AG vo švajčiarskom Zürichu a usilovala sa svoj systém umiestniť na trhu.Filmová spoločnosť Ufa (Universum Film AG) získala patentové práva Tri-Ergon v lete roku 1925. Mala v úmysle nakrútiť rozprávku Dievčatko so zápalkami. Nakrúcanie zvukového filmu si však vyžadovalo ticho, na ktoré filmové ateliéry neboli pripravené. Aj keď sa túto nepríjemnosť poradilo prekonať, premietanie filmu v decembri 1925 pre ďalšie technické problémy skončilo fiaskom.Viedlo to k nečakanému ukončeniu projektu Tri-Ergon v Ufa a k zastaveniu jej experimentov so zvukovým filmom.