Prvých 30 zákazníkov si prevzalo vo Fremonte elektroautá Tesly Model 3

Elektroauto nového Modelu Tesla 3 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Fremont 29. júla (TASR) - V piatok (28.7.) večer miestneho času si v Kalifornii na veľkolepom podujatí za prítomnosti majiteľa spoločnosti Tesla Elona Muska prevzalo prvých 30 šťastlivcov elektroautá nového Modelu 3. Odovzdávanie sa uskutočnilo v sídle Muskovej novej gigantickej fabriky vo Fremonte.Za prvý mesiac výroby sa zmontovalo 50 vozidiel. Neodovzdaných 20 áut zostane vývojárom koncernu na početné testy.Model 3 stojí 35.000 USD (29.840,57 eura). Krátko po oznámení termínu jeho predaja, k čomu došlo vlani na jar, si ho objednalo viac ako 370.000 Američanov. Nové a nové objednávky neustále prichádzali, hoci výrobca neorganizoval nijakú reklamnú kampaň. Teraz ich je už viac ako pol milióna. Tesla má výrobu modelu vypredanú do konca budúceho roka.V auguste podľa Muska vyrobí závod 100 vozidiel M 3 a v decembri by ich malo zísť z liniek 20.000.Tesla vyrobila vlani za celý rok 84.000 vozidiel. V roku 2018 by ich malo byť 500.000 a v roku 2020 najmenej milión.Model 3 má teraz len najnevyhnutnejšiu výbavu. Časom sa podľa požiadaviek zákazníkov bude dopĺňať ďalšími komponentmi. Cenu auta zvýšia na 65.000 USD.Musk však základnou cenou modelu elektroauta hodil rukavicu všetkým svojim domácim a svetovým konkurentom. Výrobca chce najprv uspokojiť domácich zákazníkov.(1 EUR = 1,1729 USD)