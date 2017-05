Prvých desať finalistov Eurovíznej pesničkovej súťaže je známych

K favoritom prvého kola patril Salvador Sobral

Ruskej speváčke zakázali vstup

KYJEV 10. mája (WebNoviny.sk) - Do finále Eurovíznej pesničkovej súťaže sa z prvého semifinále prebojovalo vo štvrtok večer v ukrajinskom Kyjeve 10 z 18 krajín - Austrália, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Cyprus, Moldavsko, Grécko, Poľsko, Portugalsko a Švédsko. Česká speváčka Martina Bárta s piesňou My Turn však do finále nepostúpila, rovnako ani zástupcovia Čiernej Hory, Fínska, Gruzínska či Islandu.Účastníci z tzv. veľkej pätky krajín, ktoré založili Európsku vysielaciu úniu (EBU), usporiadateľa Eurovíznej pesničkovej súťaže, postupujú do finále automaticky. Sú to Británia, Francúzsko, Nemecko, Španielsko a Taliansko.K favoritom prvého kola súťaže patril Portugalec Salvador Sobral, ktorý svoju baladu Amar Pelos Dois napísal spoločne so svojou sestrou, či arménska pesničkárka Artsvik. Publikum zaujal aj 17-ročný austrálsky domorodý spevák Isaiah Firebrace s piesňou Don't come Easy.Druhý semifinálový večer bude vo štvrtok. Favoritom bookmakerov na víťaza tohtoročnej súťaže je podľa tlačovej agentúry DPA taliansky spevák Francesco Gabbani s piesňou Occidentali's Karma (Západniarska karma).Ešte pred vyhlásením výsledkov prvého semifinále vystúpila v utorok minuloročná víťazka, ukrajinská speváčka Džamala, so svojou víťaznou piesňou nazvanou 1944, v ktorej spieva o deportácii krymských Tatárov počas Stalinovej vlády.Ruskej speváčke Julii Samojlovovej, ktorá mala tiež pôvodne súťažiť v utorok, zakázali ukrajinské úrady vstup do krajiny z dôvodu, že v roku 2015 vystupovala na anektovanom Kryme. Kremeľ odsúdil tento zákaz ako "absolútne nespravodlivý" a obvinil Ukrajinu zo znevažovania súťaže, ktorej interné pravidlá vylučujú akékoľvek politické gestá.Rusko preto tohtoročnú súťaž bojkotuje a odmietlo ponuku, aby Samojlovová spievala mimo Ukrajinu a jej vystúpenie bolo prenášané cez telemost. Dvadsaťosemročná speváčka trpí zriedkavým svalovým ochorením a je od detstva na invalidnom vozíku. Na Kryme, namiesto Kyjeva, spievala znova v utorok večer.Na jej koncert, ktorý sa uskutočnil v ruský štátny sviatok - Deň víťazstva, ktorý pripomína sovietsku porážku nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne, prišli napriek silnému dažďu tisíce ľudí. Vo vlasti sa speváčka teší značnej popularite, v roku 2014 spievala na otváracom ceremoniáli zimných paralympijských hier v Soči.Viac k témam: Eurovízia