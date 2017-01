Prvýkrát v sezóne bez pódia:Vlhová v Maribore štvrtá. Zuzulová vypadla

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu Svetového pohára žien v alpskom lyžovaní v slovinskom Maribore 8. januára 2017. Foto: TASR/AP Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu Svetového pohára žien v alpskom lyžovaní v slovinskom Maribore 8. januára 2017. Foto: TASR/AP

Maribor 8. januára (TASR) - Petra Vlhová obsadila v nedeľňajšom slalome Svetového pohára v Maribore štvrté miesto a Veronika Velez-Zuzulová v 1. kole vypadla. Až v šiestej sezónnej súťaži medzi husto uloženými bránkami tak pódium neobsadilo slovenské lyžovanie. Za víťaznou 21-ročnou Američankou Mikaelou Shiffrinovou jej vrstovníčka Vlhová zaostala 41 stotín.

Fenomenálna Američanka



Shiffrinová triumfovala po utorňajšej záhrebskej pauze, kde ju na najvyššom stupni vystriedala Velez-Zuzulová. Skúsená 32-ročná Slovenka mala nábeh na podobný triumf aj v Maribore, čomu nasvedčovali prvé dve tretiny trate 1. kola. Druhé kolá má výborné a v nedeľu naopak v tejto fáze súťaže nešla vo svojej koži Shiffrinová, rýchlejšie od top-favoritky boli viaceré pretekárky na čele s Vlhovou. Američanke to však v súčte s prvým kolom stačilo na 26. triumf kariéry a siedmy v tejto zime, pričom v slalome vyhrala 5 zo 6 podujatí. Druhá skončila Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,19 s), tretia Frida Hansdotterová zo Švédska (+0,31). "Každé preteky sú odlišné. V tréningu sa snažím pracovať rovnako na slalome aj obrovskom slalome, čo je v mojom prípade zmena v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami. Dnes som nepodala najlepší výkon a o to som radšej, že som uspela. Dnes to nevyšlo Veronike Velez-Zuzulovej, minule mne a pokračuje náš súboj o malý glóbus. Dnes som získala výhodu a to je dôležité, lebo Veronika je fakt dobrá," vyhlásila víťazka na tlačovej konferencii.



Shiffrinová si posilnila svoje vedúce postavenie v disciplíne i v celkovej klasifikácii. V slalome sa Velez-Zuzulová drží na druhej priečke a Vlhová je štvrtá, obe Slovenky sa pohodlne držia aj v prvej desiatke celkového poradia, pretože slalomy tvoria tretinu odjazdených súťaží.



Vypadnutie Zuzulovej



Mariborský slalom ako najmenej vydarený zo slovenského pohľadu nasledoval päť dní po tom, ako obe elitné reprezentantky predviedli grandiózne double v Záhrebe. Teraz v prebiehajúcej zime prvýkrát vypadla Velez-Zuzulová, keď na oboch medzičasoch 1. kola viedla. Hoci ju trápila choroba a silný kašeľ, na medzičasoch mala na Shiffrinovú náskok štyri, resp. osem stotín. V dolnej časti však vošla do zatvorenej bránky príliš nízko, stratila rovnováhu a jej pokus vrátiť sa do línie žrdí bol márny.







Vlhová tesne pod pódiom



Vlhová, ktorej tréner Livio Magoni vytýčil trať prvého kola, sa zaradila po prvej časti na priebežnú štvrtú pozíciu s odstupom 0,48 sekundy na Shiffrinovú. V druhom dupla na plyn až po prvom medzičase a hoci iba stotinku zaostala za najrýchlejším časom kola, rozhodovali stotinky a celosezónny fakt, že najlepšie slalomárky sezóny si dokážu v každej súťaži svoje pozíciu udržať. Vlhovej tak k stupňom chýbala desatina. "Nie je to na zahodenie, ale bola som veľmi blízko k pódiu, takže ma to mrzí. Nič sa nedá robiť, som rada aj za štvrté miesto. Chýbalo mi k tomu viac v prvom kole, najmä na začiatku tam boli rezervy. Ani v druhom kole som hore nevedela zrýchliť, ale potom to už išlo dobre a keď som prišla do cieľa, tak som si myslela, že by to mohlo na pódium stačiť," konštatovala v cieli pre TASR Vlhová.



Chyby si uvedomovala



Mariborský víkend z pohľadu Petry Vlhovej nebol "na zahodenie", ale chcela viac. V oboch súťažiach. V obrovskom slalome automaticky, veď v tejto sezóne sa konsolidovala hlboko v poli bodujúcich a tak absencia v sobotňajšom druhom kole bola jasný športový neúspech.



O tom nemohlo byť ani reči na druhý deň v slalome, hoci štvrté miesto berie ambiciózna 21-ročná lyžiarka ako samozrejmosť v elitnej sedmičke. Pýtalo sa pódium a nebolo od neho ďaleko. Lenže v tejto sezóne sa vygenerovala silná elitná skupina slalomárok a najmä prvých päť si drží svoje pozície. Pri vypadnutí súčasnej druhej dámy slalomu Veroniky-Velez Zuzulovej bolo Petre treba zdolať jednu z ďalších troch silných súperiek. Po 1. kola štvrtá spravila v tom druhom takmer všetko, chýbali len drobnosti. Zašla navlas rovnaký čas ako celkovo tretia Švédka Frida Hansdotterová, ale z prvej jazdy chýbala desatina. Tú, bez jednej stotinky, "dala" Švajčiarke Wendy Holdenerovej, ale strácala na ňu 0,31 s. A tak aspoň hreje o 7 stotín rýchlejší čas ako mala v druhej jazde americká favoritka Mikaela Shiffrinová.



Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli po 2. kole slalomu Svetového pohára žien v alpskom lyžovaní v slovinskom Maribore 8. januára 2017. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli po 2. kole slalomu Svetového pohára žien v alpskom lyžovaní v slovinskom Maribore 8. januára 2017.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati 1. kola slalomu Svetového pohára žien v alpskom lyžovaní v slovinskom Maribore 8. januára 2017.

Výsledky slalomu SP v Maribore:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:39,61 min

2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,19 s

3. Frida Hansdotterová (Švéd.) +0,31

4. Petra VLHOVÁ (SR) +0,41

5. Nina Lösethová (Nór.) +0,88

6. Šárka Strachová (ČR) +1,34

7. Ana Buciková (Slovin.) +1,48

8. Bernadette Schildová (Rak.) +1,52

9. Chiara Costazzová (Tal.) +1,84

10. Ilka Štuhecová (Slovin.) +1,85

...

Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ (SR) vypadla v 1. kole



Celkové poradie SP (po 18 z 37 súťaží):

1. Shiffrinová 948 b.

2. Lara Gutová (Švaj.) 643

3. Tessa Worleyová (Fr.) 563

4. Sofia Goggiová (Tal.) 547

5. Štuhecová 539

6. Holdenerová 455

7. VELEZ-ZUZULOVÁ 390

8. VLHOVÁ 384



Poradie v slalome (6 z 10):

1. Shiffrinová 500 bodov

2. VELEZ-ZUZULOVÁ 390

3. Holdenerová 340

4. VLHOVÁ 271

5. Strachová 241

6. Hansdotterová a Lösethová po 222

"V tej našej prvej sedmičke to stále koluje. Sme tam silné a všetky chceme útočiť na stupne. V prvom kole som sa cítila dobre, akurát ten vrch som trochu mala rezervy. Viem, kde ich mám a budem na tom pracovať," zdôraznila pre TASR. Paradoxne predviedla azda prvýkrát v sezóne dve jazdy, ktoré naoko vyzerali úplne bezchybne: "Tie chybičky nie sú vidieť, ale ja som ich cítila. No tu už sme na takom leveli, že rozhodujú úplné maličkosti. Ľudia to nevideli, ale pretekár to cíti a aj si ich počas jazdy uvedomuje. Dnes ma tie drobné rezervy, najmä navrchu prvého kola, stáli pódium. Nevedela som sa akosi chytiť do jazdy, potom som sa chytila, ale už som si viezla tú stratu až do cieľa."Jej reprezentačnej kamarátke Veronike Velez-Zuzulovej sa v tejto zime zdolať Mikaelu Shiffrinovú už podarilo, aj keď verejnosť vníma moment nepriameho súboja po tom, ako Američanka v Záhrebe v 1. kole vypadla. Je jasné, že cesta k Vlhovej druhému triumfu kariéry v SP vedie najmä cez slalomársku superstar: "Nebudem sa tváriť - rada by som ju zdolala. Ale ak sa mi to má podariť, musím ísť bez chýb a naplno obe kolá. Dnes som pre spomínané rezervy nestačila ani na ďalšie dve súperky a tak mám v úvodzovkách zemiakovú medailu. Ale zase som potvrdila pozíciu v prvej päťke a to je fajn."Mladá Slovenka priznala, že by sa jej v nabitom technickom programe prelomu rokov zišiel oddych. Za sebou má po Vianociach za 13 dní celkovo 6 štartoch v špičkových súťažiach. No v utorok ju v rakúskom Flachau čakal ešte tretí slalom klasickej januárovej série.



