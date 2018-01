Prvým novorodencom v Trenčíne je Matej

Ilustračné fotoFoto: TASR/Tomáš Halász Ilustračné fotoFoto: TASR/Tomáš Halász

Trenčín 1. januára (TASR) – Na prvého novorodenca tohto roku čakali vo Fakultnej nemocnici (FN) v Trenčíne takmer tri hodiny. O 2.47 hodine priviedla na svet prvorodička z Trenčína Katarína chlapčeka Mateja.Ako TASR informovala zdravotná sestra z novorodeneckého oddelenia FN Trenčín Eva Dedíková, Matej mal po narodení hmotnosť 3350 gramov, meral 49 centimetrov. Do 9.00 hodiny to bol stále jediný tohtoročný novorodenec v trenčianskej nemocnici.Prvé tohtoročné dieťa v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici sa narodilo o 1.09 hodine. Tamaru priviedla na svet 31-ročná mamička Gabriela ako svoje druhé dieťa. Dievčatko pri narodení meralo 50 centimetrov, jeho hmotnosť bola 3300 gramov. Informovala zdravotná sestra z novorodeneckého oddelenia Daniela Piláciková.Na novorodeneckých oddeleniach NsP v Prievidzi so sídlom v Bojniciach a v NsP v Myjave na prvých tohtoročných novorodencov stále čakajú.