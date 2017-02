PSA Peugeot rokuje s General Motors o kúpe značky Opel

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Detroit 14. februára (TASR) - Skupina PSA, ktorá vyrába autá značiek Peugeot a Citroën, chce kúpiť značky Opel a Vauxhall. Ich materský koncern General Motors (GM) aktuálne rokuje o predaji so svojím francúzskym konkurentom, potvrdil hovorca Peugeot.Podľa dvoch osôb oboznámených so záležitosťou sú rokovania už v pokročilom štádiu a automobilky môžu ohlásiť dohodu v priebehu niekoľkých dní.Prípadná kúpa značiek Opel a jej britskej sestry Vauxhall by výrazne zmenila európsky automobilový priemysel. GM by sa vo veľkej miere stiahol z Európy, kde už roky zaznamenáva len straty. Nový koncern by po akvizícii mal na európskom automobilovom trhu približne 16 %. Skupina by preskočila Renault a stala by sa druhým najväčším európskym výrobcom áut po Volkswagene. Akcia PSA posilnila po zverejnení správy o 5,9 % na 18,99 %, čím dosiahla trhová kapitalizácia francúzskeho koncernu 16,5 miliardy eur.Analytici sú však skeptickí ohľadom plánovanej fúzie Opelu a Peugeotu. "Keď sa spoja dvaja chromí, nebude z nich jeden zdravý," uviedol jeden expert. Predaj by podľa odborníkov zrejme prospel len GM.