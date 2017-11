PSG a Bayern s miestenkam v osemfinále, Barca zaváhala v Pireu

Hráč Kylian Mbappe (uprostred) z PSG padá po faule Danteho z Nice v zápase 11. kola francúzskej Ligue 1 Paríž Saint-Germain - OGC Nice 27. októbra 2017 v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumáre 4. kola skupinovej fázy LM 2017/2018:



A-skupina:



FC Bazilej - CSKA Moskva 1:2 (1:0)

Gól: 32. Zuffi - 65. Dzagojev, 79. Wernbloom, Rozhodoval: Mažič (Srb.)



Manchester United - Benfica Lisabon 2:0 (1:0)

Gól: 45. Svilar (vlastný), 78. Blind (z 11 m), Rozhodoval: Mažeika (Lit.)



tabuľka:

1. Manchester United 4 4 0 0 10:1 12

2. FC Bazilej 4 2 0 2 8:5 6

3. CSKA Moskva 4 2 0 2 5:8 6

4. Benfica Lisabon 4 0 0 4 1:10 0



B-skupina:



Celtic Glasgow - Bayern Mníchov 1:2 (0:1)

Gól: 74. McGregor - 22. Coman, 77. Martinez, Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



Paríž St. Germain - Anderlecht Brusel 5:0 (2:0)

Góly: 30. Verratti, 45+4. Neymar, 52., 72. a 78. Kurzawa, Rozhodoval: Borbalán (Šp.)



tabuľka:

1. Paríž St. Germain 4 4 0 0 17:0 12* - postup do ďalšej fázy

2. Bayern Mníchov 4 3 0 1 8:4 9* - postup do ďalšej fázy

3. Celtic Glasgow 4 1 0 3 4:10 3

4. Anderlecht Brusel 4 0 0 4 0:15 0



C-skupina:



Atletico Madrid - Karabach Agdam 1:1 (0:1)

Gól: 56. Thomas - 40. Michel, ČK: 88. Savič po 2 ŽK - 59. Pedro Henrique, Rozhodoval: Aytekin (Nem.)



AS Rím - Chelsea Londýn 3:0 (2:0)

Góly: 1. a 36. El Shaarawy, 63. Perotti, Rozhodoval: Eriksson (Švéd.)



tabuľka:

1. AS Rím 4 2 2 0 8:4 8

2. Chelsea Londýn 4 2 1 1 11:7 7

3. Atletico Madrid 4 0 3 1 2:3 3

4. Karabach Agdam 4 0 2 2 2:9 2



D-skupina:



Sporting Lisabon - Juventus Turín 1:1 (1:0)

Gól: 20. Cesar - 79. Higuain, Rozhodoval: Turpin (Fr.)



Olympiakos Pireus - FC Barcelona 0:0

Rozhodoval: Taylor (Ang.)



tabuľka:

1. FC Barcelona 4 3 1 0 7:1 10

2. Juventus Turín 4 2 1 1 5:5 7

3. Sporting Lisabon 4 1 1 2 5:6 4

4. Olympiakos Pireus 4 0 1 3 3:8 1



Bratislava 1. novembra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain a Bayernu Mníchov si vo štvrtom kole skupinovej fázy Ligy majstrov zabezpečili miestenky do vyraďovacej fázy súťaže.Francúzsky vicemajster ide ďalej po hladkom triumfe 5:0 nad Anderlechtom Brusel. Hetrikom sa blysol Layvin Kurzawa. Zverenci Unaia Emeryho zatiaľ prechádzajú súťažou vo veľkom štýle, po štyroch stretnutiach majú na konte 17 presných zásahov, pričom ani raz neinkasovali. V "béčku" je rozhodnuté aj o mene druhého postupujúceho tímu, druhý Bayern Mníchov zvíťazil nad tretím Celticom Glasgow 2:1 a škótsky tím ho už nemôže dobehnúť.V A-skupine sa k postupu do vyraďovacej fázy výrazne priblížil Manchester United, doma zvíťazil nad Benficou Lisabon 2:0. Domáci Anthony Martial síce v 15. minúte nepremenil pokutový kop, ale ešte do prestávky si strelil vlastný gól Mile Svilar. Druhý pokutový kop v zápase už bol úspešný, exekútorom bol Daley Blind. Bitka o druhé miesto zostáva po štvrtom kole otvorená, CSKA Moskva totiž získalo dôležité tri body zo súboja s Bazilejom, na jeho trávniku zvíťazilo 2:1 a oba tímy majú na konte po šesť bodov.AS Rím zamotal boj o postupové pozície v C-skupine, keď doma zdolal Chelsea Londýn 3:0. O dva góly "gialorossi" sa v prvom polčase postaral Stephan El Shaarawy. Najskôr sa uviedol už v prvej minúte delovkou po prihrávke Edina Džeka, v 36. minúte vyťažil z prihrávky Radju Nainggolana. Poistku zabezpečil v 63. minúte Diego Perroti. V druhom stretnutí skupiny remizovalo Atletico Madrid s Karabachom 1:1."Déčko" prinieslo dva remízové duely, Sporting Lisabon si zachoval nádej na postup po výsledku 1:1 s Juventusom Turín. Prekvapenie sa zrodilo v súboji Olympiakosu Pireus s FC Barcelonou, ktorý sa skončil bez gólov. Barca tak nevyužila šancu predčasne postúpiť do osemfinále.