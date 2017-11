PSG a Bayern v predstihu do osemfinále, Emery: Chceme vyhrať skupinu

Hráč Bayernu Mníchov Kingsley Coman (druhý sprava) oslavuje so spoluhráčmi gól do bránky Celticu vo futbalovom zápase B-skupiny Celtic Glasgow - Bayern Mníchov 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov na štadióne v Glasgowe 31. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Glasgow 1. novembra (TASR) - Len štyri kolá stačili futbalistom Paríža Saint-Germain a Bayernu Mníchov k predčasnému vybojovaniu postupu z B-skupiny Ligy majstrov 2017/2018 do jarného osemfinále. Francúzsky vicemajster spečatil účasť vo vyraďovacej fáze utorňajším domácim víťazstvom 5:0 nad Anderlechtom Brusel, Bayern triumfom 2:1 na pôde Celticu Glasgow. PSG figuruje na čele tabuľky s 12 bodmi a impozantným skóre 17:0, Bayern je druhý s deväťbodovým úlovkom a skóre 8:4.PSG "odomkol" bránu belgického tímu až v 30. minúte, keď sa technickou strelou k ľavej žrdi presadil taliansky stredopoliar Marco Verratti. Krátko pred odchodom do šatní zvýšil náskok favorita Brazílčan Neymar, ktorý sa vrátil do zostavy po víkendovej "kartovej" absencii v ligovom súboji s Nice. Po prestávke sa duel zmenil na totálnu exhibíciu domáceho tímu, ktorý zabavil Park princov ďalšími tromi gólmi. Tie mali netradičného autora - ľavého obrancu Layvina Kurzawu.vyhlásil Kurzawa. Spokojnosťou žiaril aj kouč excelujúceho PSG Unai Emery.Bayern sa v druhom súboji B-skupiny v Celtic Parku herne trápil, škótsky šampión mu bol štatisticky minimálne vyrovnaným súperom. Favorita, ktorému chýbal poľský hrotový útočník Robert Lewandowski, poslal do vedenia v 22. minúte Kingsley Coman. Celtic sa nevzdal, pokúšal šťastie a v 74. minúte sa mu podarilo vyrovnať zásluhou Calluma McGregora. "Zeleno-biely" kotol však už o tri minúty schladil presne hlavičkujúci Javi Martinez, ktorý rozhodol o výhre Bayernu 2:1.vyhlásil kouč Celticu Brendan Rodgers.Holandský krídelník v službách Bayernu Arjen Robben bol mierne kritický smerom k výkonu svojho tímu.