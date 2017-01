PSG sa štvrtýkrát v rade prebojoval do finále Ligového pohára

Futbalisti Paríž St. Germain sa tešia z gólu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Francúzsko - Ligový pohár - semifinále:



Girondins Bordeaux - Paríž Saint-Germain 1:4 (1:1)

Góly: 32. Rolan - 19. a 81. Di Maria, 60. a 74. Cavani

/Paríž Saint-Germain postúpil do finále/

Bordeaux 25. januára (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain sa štvrtýkrát v rade prebojovali do finále francúzskeho Ligového pohára.Rekordní šesťnásobní držitelia trofeje si v utorkovom semifinále poradili s domácim Girondins Bordeaux 4:1, ich góly si podelili Angel Di Maria a Edinson Cavani. Finálový súper PSG vzíde z druhej semifinálovej dvojice AS Monaco - AS Nancy, ktorá si zmeria sily v stredu od 21.00 SEČ.Finále sa uskutoční 1. apríla. Prvýkrát od roku 1998 sa nebude hrať na národnom štadióne Stade de France na predmestí Paríža v Saint-Denis, ale v Décines-Charpieu, kde má svoj domovský stánok Olympique Lyon. Parížsky klub vyhral uplynulé tri edície národného Ligového pohára (2014, 2015, 2016), predtým uspel v rokoch 1995, 1998 a 2008.