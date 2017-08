PSG sa údajne dohodol s Monacom na prestupe Mbappého

Kylian Mbappé, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 28. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain sa údajne dohodol s AS Monaco na prestupe 18-ročného útočníka Kyliana Mbappého.Podľa informácií denníka The Guardian by mal francúzsky reprezentant prísť do PSG na ročné hosťovanie s opciou na prestup. Nová akvizícia Parížanov by mala stáť 155 miliónov eur, konečná čiastka sa môže navýšiť o ďalších 35 miliónov eur.Vedenie PSG rokovalo v predchádzajúcich dňoch so zástupcami Monaca a Európskej futbalovej únie (UEFA) o tom, aby sa transferom dodržali pravidlá finančnej fair-play. Mbappé mal na stole viaceré ponuky, médiá skloňovali najmä záujem Realu Madrid, FC Barcelona a Manchestru City. "Zázračné dieťa" francúzskeho futbalu sa však rozhodlo pre PSG.Zástupcovia parížskeho klubu pripravili pre Mbappého päťročný kontrakt, v pondelok ho čaká absolvovanie zdravotnej prehliadky. V prípade uskutočnenia obchodu by to bola pre PSG druhá výrazná posila počas letného prestupového obdobia. Na začiatku augusta prišiel do klubu za rekordných 222 miliónov eur 25-ročný brazílsky útočník Neymar.