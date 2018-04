PSG spečatil titul debaklom Monaca, Emery: Zapísali sme sa do histórie

Na snímke tréner PSG Unai Emery. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 16. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain impozantným spôsobom spečatili zisk siedmeho francúzskeho titulu. V 33. kole Ligue 1 na domácom štadióne deklasovali úradujúceho šampióna AS Monaco 7:1. V Parku princov bolo o všetkom rozhodnuté už po 28 minútach, keď si zverenci Unaia Emeryho vypracovali štvorgólový náskok.Pre PSG je to piaty titul za šesť ročníkov.povedal pre oficiálnu webovú stránku Emery, ktorý po skončení sezóny zrejme nezostane na lavičke PSG. Nahradiť by ho mal Nemec Thomas Tuchel.Brazílsky obranca Thiago Silva bol rád, že Parížania mohli osláviť titul pred domácimi fanúšikmi.nadchýnal sa kapitán francúzskeho majstra.Spokojnosť sa zračila aj z tváre majiteľa klubu Nassera Al-Khelaifiho.zdôraznil Al-Khelaifi.