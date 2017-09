Psí strážca zákona: Hutch upozornil colníkov na drogy v osobnom aute

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Šahy 29. septembra (TASR) - Nitrianski colníci na hraničnom priechode Šahy pri colnej kontrole osobného motorového vozidla zistili, že jeho bulharský vodič v ňom preváža amfetamín. Upozornil na to služobný pes Hutch, vycvičený na vyhľadávanie psychotropných a omamných látok, informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.Hliadka nitrianskych colníkov spolu so psovodom a služobným psom Hutchom vykonala v uplynulých dňoch na hraničnom priechode Šahy colnú kontrolu osobného motorového vozidla s bulharskou registračnou značkou. V aute sa nachádzali tri osoby bulharskej národnosti. Pri kontrole vnútorného priestoru motorového vozidla služobný pes označil predné sedadlo spolujazdca ako miesto, kde by sa mali nachádzať drogy či omamné a psychotropné látky.Colníci našli v príručnej taške patriacej spolujazdcovi vodiča malé množstvo, zhruba dva gramy neznámej látky. Bola vložená v plastovom vrecku do škatuľky od žuvačiek. Podľa jej majiteľa išlo o amfetamín. Tovar i celý prípad odovzdali colníci na ďalšie konanie príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru Šahy.povedal Pacher.