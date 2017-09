Psychicky nevyrovnaná žena v Marseille zaútočila kyselinou na turistky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. septembra (TASR) - Polícia vo francúzskom prístavnom meste Marseille dnes zadržala ženu, ktorá dnes smerom k štvorici amerických turistiek vystrekla kyselinu chlorovodíkovú. Zasiahla pritom tváre dvoch Američaniek, informoval denník La Provence.Útok sa odohral krátko pred poludním na železničnej stanici Saint-Charles, kde Američanky - všetky vo veku okolo 20 rokov - prestupovali na vlak do Paríža.Zranené mladé ženy vo veku 20 a 21 rokov previezli do nemocnice, informoval denník. Zvyšné dve turistky vyviazli nezranené, ale sú v šoku.Páchateľkou je 41-ročná, zrejme psychicky narušená, žena, ktorú po čine polícia zatkla a vzala do vyšetrovacej väzby. Podľa denníka La Provence žena mala pri sebe svoje fotografie, na ktorých bola ona sama s popáleninami.Kyselina chlorovodíková v prípade, že má vysokú koncentráciu, môže spôsobiť závažné popáleniny. Táto žieravina je nebezpečná aj v prípade, keď zasiahne oči.