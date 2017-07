PSYCHOLÓG: Mladí k extrémistom často vstupujú s cieľom mať priateľov

Extrémisti počas pochodu centrom Varšavy pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti v Poľsku, v pondelok 11. novembra 2013. Celé Poľsko si v pondelok pripomenulo 95 rokov od opätovného získania nezávislosti 11. novembra 1918 po vyše storočí cudzej nadvlády Ruska, Rakúska a Pruska. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 15. júla (TASR) - Mladí ľudia do extrémistických skupín často vstupujú s cieľom mať priateľov, miesto, kam patria či náhradu vlastnej nefunkčnej rodiny. Samotné radikálne názory prijímajú pod vplyvom skupiny. Tvrdí to psychológ a riaditeľ internetovej poradne pre mladých IPčko.sk Marek Madro.V online skupine získavajú podľa neho mladí ľudia podporu a možnosť komunikovať. Navyše, ak im skupina podsúva jednostranné názory, omnoho jednoduchšie ich prijímajú za svoju pravdu a vyčleňujú sa voči opačným názorom." vysvetlil Madro. Online komunity sú podľa neho možnosťou, ako kontakt a pocit skupinovej identity získať. Mladí tu totiž podľa psychológov získavajú podporu a možnosť komunikovať.Madro podotýka, že pri množstve negatívnych informácií, ktoré sa v spoločnosti objavujú, nemajú mladí ľudia možnosť, silu a chuť nad nimi kriticky premýšľať. Doba je nastavená na rýchle reakcie i riešenia a mladí sú nútení vytvoriť si názor ihneď.vysvetlil. Ako spresnil, tieto názory často mladí preberajú od youtuberov, blogerov a zo sociálnych sietí.Psychologička Veronika Kohútová z IPčko.sk tvrdí, že mladí ľudia chcú niekam patriť, mať priateľov a byť rešpektovaní a dosiahnuť niečo, po čom túžia. Tieto hlboké potreby sú však podľa nej neraz narušené.uviedla. Ako podotkla, mnohí mladí chcú svoj život zmeniť k lepšiemu, no nie sú veľmi ochotní investovať svoju energiu a čas. Chcú všetko hneď a rovnako pristupujú k hodnotám a postojom.Vzťahy, samota, depresia, domáce a sexuálne násilie, sebapoškodzovanie či myšlienky na samovraždu. Aj to sú problémy, s ktorými sa mladí ľudia obracajú na psychológov a sociálnych pracovníkov prostredníctvom internetovej psychologickej poradne IPčko.sk. Tá od začiatku tohto roka poskytla krízovú pomoc, poradenstvo či pomáhajúci rozhovor až takmer 6000-krát.podotkla Kohútová.