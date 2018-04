Psychológ u zubára? Foto: Schill Dental Clinic Foto: Schill Dental Clinic

Bratislava 23. apríla (OTS) - V jednej z nich, u stomatológa, sme načúvali. O čom sa popri čakaní na ošetrenie v zubárskom kresle najčastejšie rozpráva?Začali sme však v ordinácii, primára špičkovej stomatologickej kliniky s jednoduchou otázkou. Aké sú najčastejšie problémy, s ktorými za vami klienti chodia?“ vysvetľuje lekár.“ ubezpečuje s úsmevomBolesť je prvý a najčastejší dôvod, prečo zaklopeme zubárovi na dvere. Zvyčajne vtedy, keď je náš problém v ústach akútny. Bolesť stojí aj za tým, že práve z obavy z nej neraz odkladáme návštevu stomatológa na neurčito, pričom problém v ústach nijako nevyriešime, iba zhoršujeme. Ružové pilulky jednoducho odborný zákrok nenahradia. „“ Na to, ako sa pacient cíti vplýva určite aj prostredie, v ktorom na zákrok čaká, rovnako aj priestor ordinácie. Bez debaty i prístup personálu a ošetrujúceho lekára. Povedzme si, že toto všetko je v najlepšom poriadku, no pacient sa strachu zo zubára nevie zbaviť, nedokáže ho prekonať. „“ dodáva primár.So strachom sa dá pekne pracovať – to sú slová psychologičky Marcely Korčekovej, ktorá vybrala len niekoľko základných argumentov, prečo sa oplatí do debaty o strachu zo zubára pustiť. Ako môže byť stretnutie s ňou pre vás užitočné?- Pomôže identifikovať, čo spôsobuje vaše obavy, úzkosť a strach zo zubára- Vysvetlí základné stratégie ako zvládať strach- Naučí vás relaxačné techniky a pomôže vám myseľ nastaviť pozitívne- Pochopíte, že pozitívne postoje vedú k pozitívnym pocitom a naučíte sa ich zakomponovať do svojho života- Pomôže vám posilniť vašu sebadôveru a sebavedomie, a to bude viesť k eliminácii strachu vo vašom živote- Pochopíte, že robiť si starosti a vytvárať katastrofické scenáre vedie k strachu a znižuje vašu kvalitu života- Pomôže vám redukovať úzkosť a obavy z operácie- Posilnenie ochoty pacienta dodržiavať liečbu navrhnutú lekárom- Lepšia spolupráca pacienta s lekárom- Rýchlejšie hojenie rán po operácii- Viac komfortu pre pacienta aj lekárovPorozmýšľajte o tom. Aj popri zapíjaní ružovej tabletky proti bolesti. Poradiť sa s psychológom je určite účinnejšie. Ako na to?