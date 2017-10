PSYCHOLOGIČKA: Depresia je utrpenie, je dôležité si ho skrátiť

Ilustračné foto Foto: TASR Ilustračné foto Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Depresívnymi poruchami trpí na Slovensku asi 13 percent ľudí. "Medzi nimi sú rôzne depresívne poruchy, čiže príčiny sú rôzne," hovorí prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS Ľubomíra Izáková. Pri príznakoch ochorenia netreba podľa jej slov podceňovať návštevu odborníka. "Depresia je utrpenie. Dôležité je skrátiť si to utrpenie, zmierniť si ho. Najhorším vyústením depresie je možnosť samovraždy," pripomína.Na depresiu môže podľa jej slov poukazovať skleslá nálada, ktorá ovplyvňuje fungovanie človeka po psychickej aj telesnej stránke. "Po psychickej stránke, okrem toho, že má skleslú náladu, ktorú si nevie s ničím zlepšiť a ak sa to aj podarí, tak iba na chvíľku a veľmi rýchlo sa vracia opäť k tej skleslej, tak spomalene mu to myslí, veľmi zle si pamätá, pretože sa nevie sústrediť, má také depresívne myšlienky, obavné, také, že nedokáže, nevládze, nechce, preto sa aj bojí pustiť do nových vecí v živote alebo len do takých bežných, ktoré normálne zvládal," priblížila Izáková.Človek s depresiou má nedostatok vôle, z ktorého vyplýva aj znížená aktivita a zvýšená únavnosť. Vyhýba sa koníčkom, ktoré mu už nerobia radosť, a žije akoby automaticky, ozrejmila Izáková. Časté bývajú poruchy spánku, ale môže sa objaviť aj nadmerná spavosť. "Niektorých ľudí, ktorí trpia depresiou, nie je vôbec možné celý deň dostať z postele," doplnila Izáková.Časté býva nechutenstvo či bolesti, na ktoré nezaberajú analgetiká. "Typické býva, že bolesti, rovnako ako depresia, bývajú najhoršie ráno. Človek sa večer cíti lepšie, potom má dosť nekvalitný spánok a potom sa veľmi skoro budí," vysvetlila. Následne sa objaví bolesť, depresívna nálada, nechuť do života a "čierne myšlienky".Depresívna porucha je vôbec najčastejšou príčinou samovrážd spomedzi všetkých psychických ochorení. Depresia je pritom dobre liečiteľná, hoci sa môže opakovať. Jeden z hlavných a závažných príznakov depresie je neschopnosť prežívať radosť - anhedónia, aj s tou vedia lekári pacientom pomôcť. Ochorenie môže postihnúť každého v každom veku a životnom období. Často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a jeho pôvod sa mnohokrát nedá zistiť. Predpokladá sa, že do roku 2020 bude depresii patriť druhá priečka v rebríčku najčastejších príčin práceneschopnosti vo svete.