PSYCHOLOGIČKA: Kto behá, tomu život neuteká

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 23. januára (TASR) – Beh, tak ako každá pohybová aktivita, pomáha človeku zlepšovať fyzickú, ale aj duševnú pohodu a kondíciu. "V konečnom dôsledku tak ovplyvňuje to, ako vidíme sami seba, i to, ako nás vnímajú druhí," uviedla pre TASR psychologička Daniela Čechová.Pripomenula, že pohyb stimuluje zvýšenie serotonínu zodpovedného za dobrú náladu a endorfínov prinášajúcich eufóriu, čo spôsobuje okamžité zlepšenie nálady človeka. Poukázala tiež na to, že športujúci ľudia nie sú frustrovaní svojou postavou, naopak, cítia sa vo svojom tele dobre, čo zvyšuje sebaúctu a sebadôveru. "Takíto ľudia s pozitívnou energiou k sebe priťahujú ostatných ľudí. A čím viac sme začlenení medzi ľuďmi, tým viac sa cítime akceptovaní a povzbudení. Viac si užívame život, takže môžeme povedať, že ten, kto behá, tomu život neuteká," objasnila Čechová.Z psychologickej praxe vníma beh a pohyb aj ako prostriedok, ktorý pomáha prekonať neľahké životné situácie. "Beh pomáha poradiť si so všetkými negatívnymi emóciami človeka. S jeho obavami, hnevom, úzkosťou, sklamaním, zúfalstvom, smútkom, sebaľútosťou či beznádejou," vysvetlila. "Pomáha to klientom v terapii i ľuďom s menšími ťažkosťami, dokonca môže poslúžiť ako prevencia," dodala.Súhlasí i s tým, že beh môže pomôcť zvýšiť mentálnu akcieschopnosť. "Beh pomáha zvýšiť koncentráciu, plánovanie a pracovnú výkonnosť, či už v umeleckej, obchodnej, alebo technickej sfére. Značne i tým, ktorí pracujú s ľuďmi v pomáhajúcich profesiách," uviedla. Upozornila, že toto platí iba vtedy, ak beháme "s rozumom" a rešpektujeme naše fyzické limity."Ak napríklad nie sme rozcvičení a zabehneme jednorazovo desať kilometrov, následne celú energiu spotrebujeme na to, aby sme sa zregenerovali. Potom nám neostanú sily na premyslenie vecí a uvážlivosť," poznamenala psychologička.Vo všeobecnosti podľa nej platí princíp spojitosti medzi psychickým prežívaním a telesnou kondíciou. A to aj v miere schopnosti odolávať stresu, prekonávať prekážky či úrovne reziliencie, teda schopnosti navrátiť sa po pôsobení psychického tlaku alebo nepriazne späť do stavu optimálnej pohody. "Na tieto psychické kvality má určite vplyv telesný stav človeka a na telesné zdravie zasa spätne vplýva naša schopnosť poradiť si s problémami - odolnosť, reziliencia, výdrž," skonštatovala Čechová.