Psychologička: Prázdniny treba zorganizovať aj podľa veku dieťaťa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) - Prázdninový program pre deti by mal rešpektovať ich vek, kým tí menší školáci by mali prázdniny prežiť so svojimi rodičmi a blízkymi, väčšie deti už potrebujú aj určitú voľnosť. Uviedla to psychologička Denisa Maderová.poznamenáva. Pre rodičov takýchto menších detí sú prázdniny preto aj zaťažkávajúcou skúškou, ako zorganizovať obdobie dvoch mesiacov. Neraz si situácia vyžaduje, aby si zobrali dovolenku samostatne a rozdelili si čas s deťmi. Podľa Maderovej je to však zároveň aj príležitosťou viac sa venovať deťom a viac oddychovať.upozorňuje psychologička.Spoločne strávený čas navyše dáva možnosť upevňovať vzťahy v rodine, puto so svojimi deťmi a je možnosťou, ako deti možno spontánne, prostredníctvom hry a zábavy veľa naučiť.pripomenula Maderová.Ak už rodičov situácia núti k využitiu ponuky denných či pobytových táborov, v prípade menších detí je podľa psychologičky určite vhodnejší denný tábor.zdôrazňuje.Pre rodičov starších detí, ktoré nepotrebujú celodenný dohľad, je naopak pobytový tábor jednou z vhodných možností prázdninového programu.prízvukuje psychologička. Oceňuje, že pobytové tábory pomáhajú deťom získať schopnosť etablovať sa v kolektíve, rozvíjajú aj ich komunikačné schopnosti a prinášajú možnosť získať si nových kamarátov. Ak však dieťa do tábora ísť nechce, aj napriek spomínaným pozitívam, netreba podľa Maderovej do toho deti za každú cenu nútiť.vysvetľuje.Väčšia voľnosť, ktorú rodičia môžu poskytnúť starším deťom, však neznamená, že nepotrebujú byť s rodičmi.konštatuje psychologička.