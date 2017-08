PSYCHOLOGIČKA: Rodičia vedia ovplyvniť, ako si prvák zvykne na školu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. augusta (TASR) – To, ako prváčik zvládne prvé školské dni a či bude pre neho zmena pekným zážitkom, záleží výrazne aj na jeho rodičoch. Podľa psychologičky Denisy Maderovej sa dieťa bude na školu tešiť, ak sa na prvý deň svojho prváka budú tešiť aj jeho rodičia.uviedla psychologička. Naopak, úzkostlivo pôsobiaci rodičia, ktorí dávajú najavo obavu, ako ich dieťa prechod do školy zvládne, môžu budúceho prváka zneistiť a vystresovať.poznamenala Maderová.Zdôraznila, že rodičia by mali vytvárať pozitívny vzťah nielen ku škole a učeniu, ale aj k učiteľovi.uviedla.Prihovorila sa aj za to, aby rodičia už pred začiatkom školského roka pripravili prváčika na zmenený režim.spresnila.Upozornila, že pre dieťa bude veľkou zmenou najmä to, že v jeho živote pribudnú úlohy.zdôraznila Maderová. Veľmi dôležité je podľa jej slov i dôsledne dbať na to, aby malo dieťa dostatok spánku a oddychu.