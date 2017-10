PUCHALA: So ZMOS rokujeme o servisoch TASR pre obce bezodplatne

Na snímke Vladimír Puchala. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 12. októbra (TASR) – Podpis zmluvy o spolupráci medzi Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky by pre obce vytvoril možnosť získať servisy TASR bezodplatne. Po dnešnom rokovaní s predsedom ZMOS Michalom Sýkorom to potvrdil generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.povedal Puchala. Dodal, že projekt TASR do každej obce bol súčasťou projektu, s ktorým sa o vedenie agentúry uchádzal.TASR však uvažuje o obojsmernom toku informácií, teda aj smerom od miest a obcí do agentúry.poznamenal Puchala.reagoval Sýkora. „dodal.Vzhľadom na to, že ZMOS na dobrovoľnom princípe združuje 96 percent miest a obcí na Slovensku, celkovo 2930, bude spolupráca znamenať pre TASR aj technologickú a logistickú výzvu.