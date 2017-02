Púchovskému poslancovi za SaS podpálili auto, Sulík to berie ako výzvu

Predseda SaS Richard Sulík Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 5. februára (TASR) – Podpálenie auta berieme ako výzvu podrobne si posvietiť na to, čo sa to vlastne v meste Púchov dialo. Sme pripravení podniknúť všetky právne kroky, aby sme odhalili rozkrádačky, ktoré tam boli. Europoslanec a predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík tak reagoval na okresného predsedu SaS a poslanca mestského zastupiteľstva v Púchove Lukáša Raníka, ktorému dnes v noci zhorelo auto.konštatoval Sulík.uviedol.Podľa neho je to signál k tomu, aby sa tunelovaniu bývalým vedením mesta venovali viac a na najvyššej straníckej úrovni. Zároveň vyzval ľudí, aby sa s akýmikoľvek informáciami obrátili na políciu alebo priamo na stranu SaS.opísal Raník. Domnieva sa, že príčinou bolo to, že v roku 2015 napísal blog o predraženom betónovom plote, ktorý stál 30.000 euro. Približne o pol roka to podľa neho prišiel vyšetriť Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorý zverejnil protokol o tom, že bývalé vedenie nakladalo nehospodárne.Následne 9. januára napísal ako predseda dozornej rady Mestského športového klubu (MŠK), kde sa táto stavba realizovala, podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, aby prišiel a obstarávanie skontroloval. Podpálené auto ho od ďalšieho vyšetrovania podľa vlastných slov neodradí, naopak mu dodáva veľa energie, aby ešte viac pracoval.Primátor mesta Púchov potvrdil, že v meste nejde o prvý takýto čin – konateľovi mestského bytovému podniku, konateľovi technických služieb bolo rozbité auto a prednostke taktiež podpálili auto.uviedol, pričom má predstavu o tom, kto za činom môže stáť.Hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne Ľubomír Kudlička pre TASR potvrdil, že polícia začala trestné stíhanie.