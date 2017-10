Puigdemont: Aktivovanie článku 155 spustí vyhlásenie nezávislosti

Katalánsky regionálny prezident Carles Puigdemont prichdáza do parlamentu v Barcelone, 10.10.2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Madrid 19. októbra (TASR) - Katalánsky premiér Carles Puigdemont nebude rešpektovať druhé ultimátum, ktoré dostal od španielskej vlády, aby sa do dnešnej 10.00 h SELČ vzdal svojich snáh o nezávislosť regiónu.Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na katalánsky denník La Vanguardia. Podľa denníka Puigdemont v reakcii na v poradí druhé ultimátum Madridu opäť adresoval španielskemu premiérovi Marianovi Rajoyovi list, v ktorom ho vyzýva, aby neaktivoval článok 155 španielskej ústavy, ktorým by sa mohla pozastaviť autonómia Katalánska.Puigdemont vo svojom liste podľa denníka varuje, že ak Madrid pristúpi k avizovanému kroku, nateraz pozastavené jednostranné vyhlásenie nezávislosti nadobudne účinnosť, čím sa vystupňuje konflikt medzi Madridom a Barcelonou.Na prvé ultimátum španielskej vlády, ktoré uplynulo v pondelok o 10.00 h SELČ, Puigdemont reagoval tým, že Rajoyovi adresoval list, v ktorom žiada o pokračovanie dialógu medzi Barcelonou a Madridom. Dialóg by sa mal podľa Puigdemonta uskutočniť v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov a katalánsky líder požiadal Rajoya o stretnutie v čo najkratšom možnom termíne.Puigdemont v liste oznámil aj svoju ochotu pozastaviť na tieto dva mesiace mandát, ktorý mu bol zverený Kataláncami v referende o nezávislosti z 1. októbra.Španielsky premiér však na margo Puigdemontovho listu uviedol, že katalánsky líder v ňom nepodal požadované vysvetlenie, či Katalánsko vyhlásilo nezávislosť od Španielska, o čo ho žiadal.V súvislosti s blížiacim sa vypršaním druhého ultimáta Rajoy v stredu na pôde španielskeho parlamentu vyhlásil: