Puigdemont je ochotný vydať sa belgickým úradom: Chce kandidovať

Brusel 3. novembra (TASR)

Brusel 3. novembra (TASR) - Zosadený predseda katalánskej vlády Carles Puigdemont je pripravený vydať sa do rúk belgických úradov, ale nie predstaviteľom justície v Španielsku. Informovala o tom v piatok belgická štátna televízna stanica RTBF.RTBF uviedla, že Puigdemont v interview pre stanicu povedal, že sa chce vzdaťOdvolaný katalánsky líder takisto uviedol, je pripravený uchádzať sa o znovuzvolenie v predčasných parlamentných voľbách v Katalánsku 21. decembra a robiť kampaň z Belgicka, kde sa ukrýva. Dodal:Puigdemont tiež vyhlásil, že chce, aby hlasovaniePuigdemonta pravdepodobne čaká európsky zatykač a na základe neho možný návrat do Španielska. Odvolaný katalánsky politik povedal:na súdnu obhajobu.Puigdemont zdôraznil, že v Belgicku nie je preto, abyŠpanielska sudkyňa v piatok rozhoduje, či vydá medzinárodný zatykač na odvolaného predsedu regionálnej katalánskej vlády Puigdemonta. V predchádzajúci deň poslala do väzby deväť bývalých ministrov jeho separatistickej vlády.Ak bude spomínaný zatykač vydaný, Puigdemont bude bojovať proti svojej extradícii do Španielska, pričom však nebude žiadať politický azyl. Vyhlásil to jeho belgický právnik.Už v pondelok (30.10.) španielska prokuratúra obvinila zosadené vedenie Katalánska zo vzbury, ktorej sa údajne dopustilo svojimi snahami o vyhlásenie nezávislosti. Zosadeným členom vlády hrozí až do 30 rokov väzenia.Deväť bývalých katalánskych ministrov vo štvrtok vzali do vyšetrovacej väzby, medzičasom z nej bol po zaplatení kaucie prepustený exminister podnikania a obchodu Santi Vila.Zosadený premiér Carles Puigdemont sa pred súd odmietol dostaviť.