Katalánsky premiér Carles Puigdemont podpisuje deklaráciu nezávislosti v Barcelone, 10. 10.2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Brusel/Barcelona 30. októbra (TASR) - Odvolaný katalánsky líder Carles Puigdemont odcestoval do Belgicka a rozprával sa tam s právnikom. Informovala o tom v pondelok belgická tlačová agentúra Belga s odvolaním sa na spomínaného právnika.Kancelária katalánskeho člena Európskeho parlamentu Ramona Tremosu tiež potvrdila, že zosadený predseda katalánskej vlády Puigdemont pricestoval do Bruselu.Šéf kancelárie europoslanca Umberto Gambini po celodennom šírení fám vyhlásil:Očakáva sa, že Puigdemont zrejme usporiada v utorok v Bruseli tlačovú konferenciu, ale podľa agentúry AP stále nie je jasné, či požiada v Belgicku o azyl.Puigdemont patrí medzi predstaviteľov Katalánska, ktorých ústredná španielska vláda v Madride v sobotu 28. októbra odvolala v súvislosti s politickými udalosťami v severovýchodnom regióne - po tom, čo poslanci katalánskeho parlamentu v piatok hlasovali za nezávislosť regiónu od zvyšku Španielska.Španielsky generálny prokurátor José Manuel Maza vzniesol v pondelok obvinenia zo vzbury, protištátnej činnosti a zneužitia verejných financií proti Puigdemontovi a ďalším členom jeho regionálneho kabinetu. Za tieto trestné činy ich môžu na základe španielskych zákonov odsúdiť na dlhé tresty väzenia - na 30, 15 a 6 rokov. Generálny prokurátor nechal otvorenú aj možnosť umiestniť obvinených do vyšetrovacej väzby, napísali španielske médiá.Médiá tiež priniesli správy, že Puigdemont odcestoval do Belgicka s členmi svojej bývalej vlády a mohli by tam požiadať o politický azyl. Takéto dohady sa rozšírili najmä po tom, ako štátny tajomník belgickej vlády pre azylovú politiku Theo Francken cez víkend naznačil, že by to Puigdemontovi v krajine umožnili.Francken, člen nacionalistickej strany Nová flámska aliancia (N-VA), podľa agentúry DPA povedal, že takáto žiadosť o azylpretožeOd vyhlásenia Franckena sa okamžite dištancoval belgický premiér Charles Michel, ktorý povedal, že žiadosť o azyl pre Puigdemontapričom člena svojej vlády požiadal, aby "nerozdúchaval plamene". Francken totiž tiež spochybnil, či by Puigdemont mal v Španielsku spravodlivý proces, čo španielska vládnuca Ľudová strana označilavyjadrenie.Belgickí flámski nacionalisti v pondelok popreli, že by pozvali katalánskeho lídra Puigdemonta do Belgicka.politikov z N-VA, uviedol v pondelok hovorca strany Joachim Pohlmann.Tretí najvyšší predstaviteľ španielskej vládnej Ľudovej strany (PP) Fernando Martínez Maíllo povedal v pondelok už skôr novinárom, že Puigdemontov odchod do Bruselu je prejavom