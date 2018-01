Puigdemont odcestoval z Belgicka do Dánska aj napriek riziku zadržania

Madridom zosadený katalánsky premiér Carles Puigdemont prichádza do Kodane v pondelok 22. januára 2018. Puigdemont pricestoval v pondelok z Bruselu do dánskej Kodane, kde sa popoludní zúčastní na kolokviu venovanom Katalánsku. O Puigdemontovom odlete informovali belgická televízia RTL i španielsky denník El País. Okrem účasti na kolokviu "Katalánsko a Európa na križovatke demokracie" dostal Puigdemont pozvanie na stretnutie s poslancami dánskeho parlamentu. Adresovala mu ho faerská Republikánska strana (Tjódveldi), ktorá sa usiluje o nezávislosť Faerských ostrovov - súostrovia v severnej časti Atlantického oceánu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. januára (TASR) - Madridom zosadený katalánsky premiér Carles Puigdemont pricestoval v pondelok z Bruselu do dánskej Kodane, kde sa popoludní zúčastní na kolokviu venovanom Katalánsku.O Puigdemontovom odlete informovali belgická televízia RTL i španielsky denník El País.Okrem účasti na kolokviudostal Puigdemont pozvanie na stretnutie s poslancami dánskeho parlamentu. Adresovala mu ho faerská Republikánska strana (Tjódveldi), ktorá sa usiluje o nezávislosť Faerských ostrovov - súostrovia v severnej časti Atlantického oceánu.Stretnutie v parlamente sa uskutoční za zavretými dverami. Okrem iných sa na ňom zúčastnia členovia zahraničného výboru dánskeho parlamentu a poslanci za Faerské ostrovy a Grónsko.Podľa katalánskeho denníka El Nacional zavítal Puigdemont do Kodane aj v septembri roku 2017, keď tam otváral katalánske zastupiteľstvo s pôsobnosťou pre severské krajiny. Vtedy sa Puigdemont stretol so zástupcami ôsmich politických strán zastúpených v dánskom parlamente. Medzi nimi boli aj predstavitelia dvoch z celkovo troch strán tvoriacich dánsku vládnu koalíciu.Puigdemont odcestoval z Bruselu aj napriek tomu, že španielska štátna prokuratúra v nedeľu varovala, že sa v takom prípade bude snažiť o jeho zadržanie.Puigdemontov právny zástupca Jaume Alonso-Cuevillas v nedeľu povedal, že riziko zatknutia jeho klienta v Dánsku jeVyjadril však zároveň nádej, že dánske úrady na akýkoľvek zatykač zo strany Madridu reagovať nebudú. Dánska štátna prokuratúra prostredníctvom svojho hovorcu avizovala, že vyčká, ako sa celá situácia vyvinie. Bližšie podrobnosti však doposiaľ neuviedla.Puigdemont utiekol do Bruselu vlani v októbri po tom, ako ho španielsky premiér Mariano Rajoy odvolal z čela katalánskej vlády, keď po oficiálne protiprávnom referende vyhlásil Katalánsko za nezávislú republiku. Pri návrate do Španielska mu hrozí zatknutie a súd v súvislosti s obvineniami zo vzbury, sprenevery verejných financií, protištátnej činnosti a ďalších trestných činov.Televízia RTL na svojej webovej stránke dodala, že Puigdemont sa do Kodane vydal v čase vrcholiacej debaty o budúcom predsedovi katalánskej vlády, ktorý je de facto najvyšším predstaviteľom Katalánska.Katalánsky parlament, v ktorom majú po voľbách z 21. decembra 2017 väčšinu prívrženci nezávislosti tohto regiónu, by práve v pondelok mal oznámiť meno kandidáta na premiérsky post. Po nominácii by mala nasledovať rozprava poslancov a koncom januára hlasovanie o premiérovi.Puigdemont je hlavným kandidátom na predsedu vlády. V prípade, že by bol parlamentom zvolený, svojej staronovej funkcie by sa zrejme ujal "na diaľku", prostredníctvom videokonferencie. Takto by sa vyhol zatknutiu, ktoré mu hrozí pri návrate do Španielska. Madrid však považuje za absurdné, aby Katalánsku vládol z Bruselu a ešte k tomu aj v podstate ako utečenec.