Puigdemont po odložení hlasovania o premiérovi vyzval na jednotu

Madrid 31. januára (TASR) - Zosadený katalánsky premiér Carles Puigdemont vyzval v utorok zástancov nezávislosti tohto španielskeho regiónu, aby zostali jednotní, pokiaľ ide o jeho opätovné zvolenie do funkcie i napriek tomu, že sa zdržiava v Belgicku.Urobil tak prostredníctvom videozáznamu, ktorý zverejnil na internete v reakcii na rozhodnutie predsedu katalánskeho parlamentu Rogera Torrenta odložiť na neurčito hlasovanie poslancov o novom regionálnom lídrovi, naplánované pôvodne na utorok. Puigdemont v najnovšom odkaze uviedol, že jeho úmysly ohľadne Katalánska sú momentálne rovnaké ako vlani v októbri, keď ho Madrid odvolal z funkcie za presadzovanie nezávislosti svojho regiónu, informovala agentúra AP.Odklad hlasovania o novom katalánskom premiérovi znamená pokračujúcu neistotu v procese vytvárania vlády po regionálnych voľbách z 21. decembra a odhaľuje rozpory medzi tamojšími zástancami odštiepenia od zvyšku Španielska.Puigdemont zostáva jediným kandidátom na uvedený post, hoci mu v prípade návratu do Španielska hrozí zatknutie. Podľa jeho slov i napriek chaotickej situácii v regionálnom parlamente "nie je iný možný kandidát alebo iná možná aritmetická kombinácia".Španielska vláda predtým privítala Torrentovo rozhodnutie odložiť plánované hlasovanie. V okolí sídla katalánskeho parlamentu v Barcelone počas dňa vládla napätá atmosféra - v okolí boli rozmiestnené posilnené hliadky polície a nad oblasťou prelietavali vrtuľníky. Cieľom akcie bolo zabrániť Puigdemontovi v jeho prípadnom príchode do parlamentu. Kontroly na hraniciach Španielska posilnilo ministerstvo vnútra už pred niekoľkými dňami v snahe prekaziť Puigdemontovi návrat z Belgicka, kam ušiel koncom októbra pred súdnym vyšetrovaním.Torrent v utorok na tlačovej konferencii vyhlásil, že "dnešné zasadnutie bolo odložené, ale za žiadnych okolností nebolo zrušené... iný kandidát nebude navrhnutý". Dodal, že zasadnutie opäť zvolá, keď sa španielske úrady zaručia, že "nebudú zasahovať" do volieb katalánskeho premiéra.