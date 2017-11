Puigdemont podľa svojho právnika pred súd v Madride nepredstúpi

Carles Puigdemont, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona/Brusel 1. novembra (TASR) - Odvolaný katalánsky premiér Carles Puigdemont sa zrejme v nadchádzajúcich týždňoch do Španielska nevráti a celkom určite nedorazí vo štvrtok do Madridu na vypočúvanie pred španielsky najvyšší súd, kam ho predvolali spolu ďalšími členmi rozpusteného katalánskeho kabinetu.Oznámil to v stredu v rozhovore pre televíznu stanicu VTM jeho belgický právnik Paul Bekaert.on sám neočakáva, že by sa Puigdemont "v nadchádzajúcich týždňoch (do Španielska) vrátil". Dodal, že ak Španielsko o vydanie Puigdemonta požiada, rozhodnutie bude na belgických súdoch.Odvolaného katalánskeho lídra by však podľa Bekaerta mali vypočúvať v Belgicku, kde je od pondelka spoločne s piatimi členmi svojho kabinetu, ktorý španielska vláda minulý týždeň odvolala.uviedol právnik v rozhovore pre agentúru AP. Dodal, že takéto vypočúvanie by bolo v súlade s belgickou legislatívou.Puigdemonta si spoločne s 13 členmi jeho odvolanej katalánskej vlády predvolal španielsky najvyšší súd. Vystúpiť by pred ním mali vo štvrtok a piatok. Obvinenia zo vzbury, ktorým čelia, súvisia s vyhlásením nezávislosti Katalánska v regionálnom parlamente z 27. októbra. Vyšetrujúci sudca by podľa AP následne mohol už v piatok nariadiť ich zatknutie a to bez ohľadu na to, či sa na súd dostavia. Za vzburu im podľa španielskych zákonov hrozia dlhé väzenské tresty.