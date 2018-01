Puigdemont požiada sudcu o povolenie byť v utorok v parlamente

Bývalý predseda katalánskej vlády na úteku Carles Puigdemont Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 28. januára (TASR) - Bývalý predseda katalánskej vlády na úteku Carles Puigdemont požiada španielsky najvyšší súd o povolenie zúčastniť sa v utorok na zasadnutí regionálneho katalánskeho parlamentu, aby mohol dostať poverenie na vytvorenie novej vlády. V nedeľu to oznámil popredný separatistický zákonodarca Josep Rull, Puigdemontov zástupca.Rull pre katalánsku rozhlasovú stanicu Catalunya Radio povedal, že Puigdemont v nasledujúcich 24 hodinách požiada o súdne povolenie zúčastniť sa v utorok 30. januára na zasadnutí parlamentu v Barcelone, aby ho separatistickí poslanci mohli uviesť do úradu katalánskeho premiéra.Španielsky ústavný súd zakázal v sobotu zvolenie Puigdemonta v jeho neprítomnosti. Tento súd tiež po osemhodinovom rokovaní rozhodol, že Puigdemont sa musí vrátiť do Španielska a byť osobne prítomný v katalánskom parlamente, aby mohol byť zvolený za šéfa regionálnej vlády. Ústavný súd takisto vyhlásil, že Puigdemont musí najprv požiadať o povolenie sudcu zúčastniť sa na utorkovom zasadnutí.Ústavný súd sa zišiel preto, že ho o to požiadala vláda v Madride a chcela, aby v tejto veci rozhodol.Puigdemont ušiel do Španielska po tom, čo katalánsky regionálny parlament vyhlásil vlani 27. októbra nezávislosť od zvyšku krajiny, čím bola porušená španielska ústava. Pokus o vyhlásenie nezávislosti bol teda neúspešný, pripomenuli tlačové agentúry AP a DPA.Puigdemontovi, ktorý žije od októbra minulého roka v exile v Bruseli, pri návrate do Španielska hrozí zatknutie a trestné stíhanie za vzburu, spreneveru verejných prostriedkov, korupciu a poburovanie v súvislosti s pokusom o vlaňajšie vyhlásenie nezávislosti Katalánska.