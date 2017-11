Puigdemont súhlasil s predčasnými regionálnymi voľbami

Odvolaný katalánsky líder Carles Puigdemont (uprostred) sa pozerá po tlačovej konferencii 31. októbra 2017 v Bruseli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 1. novembra (TASR) - Odvolaný katalánsky premiér Carles Puigdemont v utorok súhlasil s predčasnými regionálnymi voľbami ohlásenými španielskou centrálnou vládou po tom, ako prevzala kontrolu nad Katalánskom v snahe zamedziť tamojšiemu separatizmu.Puigdemont však uviedol, že boj za katalánsku nezávislosť bude pokračovať. Jeho súhlas s parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 21. decembra, podľa agentúry Reuters signalizuje, že Madrid aspoň dočasne získal kontrolu nad týmto regiónom ležiacim na severovýchode krajiny.Katalánsko sa tešilo značnej miere autonómie, ale výsledky nového prieskumu ukazujú, že podpora jeho nezávislosti bola v októbri na trojročnom maxime.Španielsky ústavný súd v utorok zablokoval deklaráciu o nezávislosti Katalánska. Ide o prevažne symbolické opatrenie, ktoré viedlo k rozpusteniu katalánskeho parlamentu španielskym premiérom Marianom Rajoyom.Puigdemont po tom, ako parlament v Barcelone v piatok vydal jednostranné vyhlásenie nezávislosti Katalánska, odcestoval do belgického Bruselu.Španielsky najvyšší súd v Madride si pritom Puigdemonta a 13 členov jeho rozpustenej administratívy predvolal na štvrtok a piatok. Majú vypovedať v súvislosti so začatím obžaloby z buričstva, podnecovania a zanedbania povinností, ktorú voči nim táto justičná inštitúcia pripravuje.Puigdemont vyhlásil, že sa do Španielska vráti len vtedy, ak mu ústredná vláda poskytne nešpecifikovanévyhlásil Puigdemont na tlačovej konferencii v Bruseli. Zároveň zdôraznil, že v Belgicku nehľadá politický azyl.