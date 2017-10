Puigdemont: Vyhlásenie nezávislosti Katalánska je len otázkou dní

Demonštranti za nezávislosť Katalánska, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 4. októbra (TASR) - Katalánsky premiér Carles Puigdemont tvrdí, že vyhlásenie nezávislosti Katalánska od Španielska je len "otázkou dní". Uviedol to v prvom rozhovore od nedeľňajšieho referenda, ktoré v utorok večer poskytol stanici BBC.Katalánska vláda podľa Puigdemonta prijme zodpovedajúce krokyZdôraznil pritom, že medzi Barcelonou a Madridom v súčasnosti neexistujú žiadne kontakty.Redaktor BBC sa Puigdemonta v tejto súvislosti opýtal, čo by urobil v prípade, ak by sa španielska vláda rozhodla zasiahnuť a prevziať vládnu moc v Katalánsku. Premiér odpovedal, že by to bola, ktorá by zmenila všetko.Puigdemont zároveň kritizoval postoj Európskej komisie, ktorá označila udalosti v Katalánsku za vnútornú záležitosť Španielska.Vyjadrenia katalánskeho premiéra odzneli krátko po utorkovom televíznom prejave španielskeho kráľa Filipa VI. Monarcha v ňom ostro skritizoval katalánsku regionálnu vládu, ktorá sa podľa neho pohybuje mimo zákonného rámca a princípov demokracie, pričom podniká kroky k rozdeleniu katalánskej spoločnosti. Vyjadril však presvedčenie, že sa celú krízu napokon podarí úspešne prekonať.Od nedeľňajšieho zákroku španielskej polície proti ilegálne uskutočnenému referendu o nezávislosti Katalánska sa situácia v tomto regióne ešte viac zdramatizovala. V utorok vyšli do ulíc v Barcelone a ďalších katalánskych mestách státisíce ľudí protestujúcich proti tvrdému postupu bezpečnostných zložiek, ktorého dôsledkom bolo takmer 900 zranených. V Katalánsku sa v utorok súčasne konal generálny štrajk.