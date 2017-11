Puigdemont vyzval katalánskych separatistov na zjednotenie

Na archívnej snímke katalánsky premiér Carles Puigdemont podpisuje deklaráciu nezávislostiv Barcelone, 10. 10.2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Brusel 4. novembra (TASR) - Zosadený katalánsky premiér Carles Puigdemont vyzval v sobotu všetky politické strany v Katalánsku, ktoré sú za odtrhnutie od Španielska, aby vytvorili koalíciu pred decembrovými regionálnymi voľbami.uviedol na Twitteri.Jeho stredopravá separatistická Katalánska európska demokratická strana oznámila v piatok, že zamýšľa vytvorenie koalície a Puidemont uviedol, že bude zvažovať kandidovanie vo voľbách. Agentúra Reuters pripomína, že politické strany v Katalánsku, ktoré chcú ísť do volieb na spoločnej platforme, majú čas do utorka, aby sa zaregistrovali ako koalícia.Španielsko vydalo európsky zatykač na Puigdemonta a jeho štyroch bývalých ministrov, ktorí sa s ním v súčasnosti nachádzajú v Belgicku. Viacerých ďalších katalánskych exministrov poslala španielska sudkyňa do vyšetrovacej väzby. Španielske orgány ich obviňujú zo vzbury, sprenevery verejných financií, protištátnej činnosti a ďalších trestných činov v súvislosti s presadzovaním nezávislosti Katalánska.Belgické médiá v piatok informovali, že tamojšia federálna prokuratúra už dostala európske zatykače na päticu katalánskych politikov, ktoré teraz posúdi a v priebehu nasledovných dní ich postúpi vyšetrovaciemu sudcovi.