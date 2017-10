Puigdemont vyzval Španielsko na súhlas so sprostredkovaním v kríze

Katalánsky premiér Carles Puigdemont počas vyhlásenia v paláci Palau Generalitat v Barcelone 4. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 5. októbra (TASR) - Katalánsky premiér Carles Puigdemont včera opäť vyzval španielsku vládu, aby súhlasila so sprostredkovaním v čase jednej z najhlbších politických kríz, ktoré postihli krajinu za desiatky rokov.Španielsku vládu premiéra Mariana Rajoya označil zaza to, že nechce akceptovať sprostredkovanie.povedal Puigdemont.Španielskeho kráľa Filipa VI. kritizoval za to, že uplatňuje vládnupolitiku voči Katalánsku.uviedol. V televíznom prejave tiež odsúdil násilie polície, ktorá sa snažila zmariť nedeľné referendum o nezávislosti.Katalánsky premiér poskytol v utorok večer stanici BBC rozhovor, v ktorom povedal, že vyhlásenie nezávislosti Katalánska od Španielska je len. Katalánska vláda podľa neho prijme zodpovedajúce kroky "koncom tohto alebo začiatkom budúceho týždňa". Zdôraznil pritom, že medzi Barcelonou a Madridom v súčasnosti neexistujú žiadne kontakty.