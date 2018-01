Puigdemont žiada predsedu parlamentu o ochranu, chce vykonávať funkciu

Carles Puigdemont. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 29. januára (TASR) - Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont požiadal listom predsedu katalánskeho parlamentu Rogera Torrenta o ochranu, aby sa v utorok mohol zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí parlamentu. Poslanci na ňom majú posudzovať aj Puigdemontovu opätovnú kandidatúru na post predsedu vlády.Vo svojom liste, ktorý v pondelok zverejnili katalánske i celošpanielske médiá, Puigdemont pripomína svoje právo byť prítomný na rozprave i hlasovaní poslaneckého zboru. Dodáva tiež, že ako poslanec má imunitu, ktorá bráni jeho zadržaniu - s výnimkou prípadu, že by došlo k zjavnému porušeniu zákona.Puigdemont trvá na tom, že španielske justičné orgány a vláda v Madride mu bránia vo vykonávaní mandátu poslanca katalánskeho parlamentu i (mandátu) kandidáta na funkciu predsedu vlády. Žiada preto predsedu parlamentu o ochranu a prijatie opatrení nutných na zabezpečenie výkonu práv parlamentu i všetkých jeho členov.Puigdemontova žiadosť súvisí so sobotňajším verdiktom španielskeho Ústavného súdu, ktorý zakázal Puigdemontovo zvolenie za premiéra v jeho neprítomnosti. Ústavný súd takisto vyhlásil, že Puigdemont sa môže riadne zúčastniť na utorkovom zasadnutí len vtedy, ak mu to povolí sudca.Očakávalo sa, že Puigdemont vyšetrujúceho sudcu Pabla Llarenu o takýto súhlas požiada, ale politikov právnik v pondelok oznámil, že je to nepravdepodobné. Právnik súčasne nevylúčil Puigdemontovu účasť na zasadnutí katalánskeho parlamentu v Barcelone. Ústavný súd pritom rozhodol, že zasadnutie parlamentu nebude právoplatné, ak sa Puigdemont na ňom zúčastní bez príslušného súdneho povolenia.Ústavný súd v sobotu rovnako rozhodol, že poslanci parlamentu, na ktorých mená je vydaný súdny príkaz na zatknutie, nemôžu delegovať svoje hlasovacie právo iným poslancom.Traja poslanci, ktorí - rovnako ako Puigdemont - ušli pred súdnym vyšetrovaním do Belgicka, sa svojich mandátov vzdali, aby frakcie podporujúce znovuzvolenie Puigdemonta nestratili väčšinu.Voľby do katalánskeho parlamentu vyhrala síce centristická strana Občania, ktorá odmieta odštiepenie sa Katalánska od Španielska, ale trojica politických strán bojujúcich za nezávislosť regiónu od Madridu má v parlamente absolútnu väčšinu - 70 zo 135 poslaneckých mandátov.