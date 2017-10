Puigdemontova nezodpovednosť nemá hraníc, prehlásila vládna strana

Ilustračný záber. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 28. októbra (TASR) - Výzva na pokojný odpor a demokratickú opozíciu voči Madridu, ktorú v sobotu Kataláncom adresoval tamojší líder Carles Puigdemont, je podľa strany španielskeho premiéra Mariana Rajoya prejavom bezhraničnej bezohľadnosti.napísala na svojom účte na Twitteri Rajoyova vládnuca Ľudová strana (PP). Reagovala tak na Puigdemontov prejav, ktorý v sobotu odvysielala katalánska verejnoprávna televízia TV3.povedal v zrejme vopred nahranom prejave Puigdemont. Kataláncov ďalej vyzval na "demokratickú opozíciu voči uplatneniu článku č. 155" španielskej ústavy. Akým spôsobom chce Puigdemont a jeho prívrženci "pokojne vzdorovať" Madridu však nateraz známe nie je, konštatovala agentúra DPA.Viaceré španielske médiá následne citovali zdroje z prostredia španielskej vlády, podľa ktorých je Puigdemont už len bývalým predsedom katalánskej vlády a akékoľvek kroky, ktoré podnikne, bude musieť posúdiť súd. Katalánsky líder bol už skôr varovaný, že mu pre vzburu potenciálne hrozí až 30 rokov väzenia.Podľa informácií španielskej agentúry Europa Press, by voči nemu a ďalším katalánskym hodnostárom mohli vzniesť obvinenia zo vzbury už v pondelok. Puigdemontov právny zástupca Jaume Alonso-Cuevillas pre katalánsku rozhlasovú stanicu Rac1 uviedol, že ak by takéto obvinenia boli skutočne vznesené, bola by to absolútna hlúposť.Po vyhlásení nezávislosti Katalánska regionálnym parlamentom schválil v piatok Senát v Madride návrh na uplatnenie ústavného článku č. 155, na základe ktorého mohla španielska vláda odvolať katalánsky kabinet a zaviesť priamu kontrolu nad týmto regiónom.Španielska vláda v Madride odvolala v sobotu katalánsky kabinet a oficiálne zaviedla priamu kontrolu nad Katalánskom. Španielsky premiér Mariano Rajoy ešte v piatok rozpustil katalánsky parlament a uviedol, že 21. decembra sa v tomto regióne budú konať voľby. Rajoy odteraz zastáva aj funkciu katalánskeho premiéra, v ktorej doposiaľ pôsobil Carles Puigdemont.