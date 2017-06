Puliš napokon neposilní Sokol Krasnojarsk, upísal sa Dukle Jihlava

Na snímke vpravo Radovan Puliš. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Jihlava 13. júna (TASR) - Slovenský hokejista Radovan Puliš napokon neposilní Sokol Krasnojarsk a namiesto ruskej Vyššej ligy zamieril do najvyššej českej súťaže. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal ročnú zmluvu s extraligovým nováčikom HC Dukla Jihlava. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.Puliš mal pôvodne namierené na východ Európy a bol už blízko podpisu kontraktu s Krasnojarskom, kde mal pôsobiť spoločne so spoluhráčom zo Zvolena Petrom Zuzinom. Nakoniec však jeho kroky povedú do Jihlavy. Tá pred nadchádzajúcou sezónou výrazne posilňuje svoj káder, okrem slovenského útočníka získala napríklad aj nórskeho brankára Larsa Voldena z Trenčína.Puliš v minulosti okúsil kanadskú juniorskú súťaž QMJHL. Po návrate späť na Slovensko sa vypracoval v kľúčovú postavu zvolenského hokeja, v sezóne 2012/2013 získal s HKM majstrovský titul a o rok neskôr sa stal najlepším strelcom ligy. V niekoľkých zápasoch si vyskúšal aj prestížnu KHL v drese Slovana Bratislava. Vtedy bol jeho spoluhráčom i Anatolij Protasenja, s ktorým sa teraz znovu stretne v jednej šatni v Jihlave.Minulú sezónu začal Puliš vo Winterthure hrajúcom druhú najvyššiu švajčiarsku súťaž, po ôsmich dueloch (6+3) sa znovu vrátil do Zvolena. S kapitánskym céčkom odohral v tipsportligovej sezóne 2016/2017 celkovo 45 zápasov, v ktorých strelil 19 gólov a pridal aj rovnaký počet asistencií. Zároveň sa radoval aj zo svojho premiérového gólu v reprezentačnom A-tíme, v ktorom má na konte desať štartov.