Pulzujúci Electronic stage na Colours of Ostrava ovládnu belgická Charlotte de Witte, dánsky Kölsch aj rakúski HVOB

Priestor veľkého šapitó vedľa zrkadlovej architektúry Sveta techniky v areáli Dolních Vítkovic ovládne prvá dáma belgického techna Charlotte de Witte, dánsky kultový DJ Kölsch aj rakúski HVOB so svojou pohlcujúcou melanchóliou. Do multikultúrneho Paríža zavedie divákov producentská dvojica Acid Arab, z jadra eklektickej francúzskej tanečnej scény prídu do Ostravy so svojim DJ setom aj vychádzajúce hviezdy Polo & Pan, kráľovnou stage sa stane česko-anglická producentka Emika a mráz po chrbte spôsobí parížsky hudobný vedec Molécule, ktorý na Colours of Ostrava predstaví prírodný soundtrack, nahraný pri -22.7°C v jednej odľahlej dedine v Grónsku. Celkovo sa na tejto scéne predstaví trinásť popredných zahraničných mien súčasnej elektroniky.

Energicky radikálne sety priniesli už v roku 2016 mladej Charlotte de Witte v rodnom Belgicku cenu Red Bull Elektropedia pre najlepšiu hudobnú producentku. Silu povznášať a prenášať sa na miesta po celej Európe má hudba dánskeho DJ Kölscha, tvorcu netradičnej techno-trilógie pod názvami 1977, 1983 a 1989, ktorú v októbri 2017 hral pre 5 miliónov divákov a poslucháčov priamo z Eiffelovej veže.

HVOB sa na Colours vrátia v pozícii čím ďalej tým viac sebaistých headlinerov. Už pred troma rokmi sa v Ostrave o nich hovorilo ako o silnejúcej rakúskej senzácii. Ich aktuálny tretí album Silk, ktorý produkoval gitarista Mumford & Sons, multiinštrumentalista Winston Marshall, patrí medzi elektro poklady súčasnosti. Krehký vokál Anny Müller a prehlbujúce sa hypnotické kompozície producenta Paula Wallnera vedú k tvorbe silných emócií, melanchólie a predovšetkým atmosféry sna, ktorá bezprostredne vťahuje do jadra diania.

Playlist Electronic stage 2018:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAiJyhm0iZIcafPjDlGiO95VaGmneypNx

Electronic stage tento rok ponúkne aj pohľad do parížskych severoafrických štvrtí. Producenti a DJs Guido Minisky a Hervé Carvalho vystupujúci pod názvom Acid Arab predstavia zvuky moderného multikultúrneho Francúzska. Novodobý francúzsky elektro-pop, ktorý znie ako soundtrack leta a prázdnin, zasa uvedú vo svojom DJ sete taneční Polo & Pan. O slovo, tanec a ovácie sa nakoniec prihlási aj tropická elektronika z Kolumbie v podaní Cero 39 alebo poľskí obľúbenci KAMP!, hrdí a v ČR čim ďalej tým viac úspešní zvestovatelia čistej popovej tanečnej eufórie.

Gato Preto, ktoré tvorí rapperka Gata Misteriosa pôvodom z Mozambiku spoločne s producentom Lee Bassom, vtrhli na tanečnú scénu so svojim rafinovaným mixom exotických vplyvov a štýlov - konkrétne angolského kuduro, brazílskeho favela funku, jamajského dancehallu a progresívnej západnej klubovej hudby. Francúzsko-tuniskí Ifriqiyya Électrique miešajú liečebný súfijský tranz černošskej komunity Banga z juhu Tuniska s electro-rockom intenzity Nine Inch Nails.

K ďalším osobnostiam elektrizujúceho diania na Colours budú patriť taktiež Emika, Chloé alebo Molécule. Prvá, vlastným menom Ema Jolly, sa narodila v Spojenom kráľovstve a jej korene siahajú až do Českej republiky. Je považovaná za renesančnú osobnosť svetového dubstepu, kde vystúpenia v rozpálených kluboch strieda s bohatou spoluprácou s Pražským metropolitným symfonickým orchestrom. Parížska DJka a producentka Chloé je dnes už právom považovaná za legendu elektronickej hudby so zmyslom pre konceptuálne umenie a ďalší Parížan - Roman Delahaye alias Molécule - je v prvom rade vedec a dobrodruh, ktorý na Colours 2018 predstaví ďalší zo svojich fascinujúcich prírodných soundtrackov, tentokrát nahraných pri -22.7°C v Grónsku. So svojou temnou, futuristickou hudbou na Colours of Ostrava vystúpi aj nemecký VRIL.

Festival, ktorý sa uskutoční od 18. do 21. júla 2018 v unikátnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic, ponúkne na 21 vonkajších aj krytých scénach cez 350 programových bodov - koncertov, divadiel, workshopov, diskusií, filmov aj výtvarných aktivít. Medzi ďalšími veľkými potvrdenými menami sú Joss Stone, George Ezra, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Beth Ditto, Mura Masa, Aurora, Seasick Steve, GusGus, Jon Hopkins (live), HVOB, Slaves, Lewis Capaldi alebo Nick Mulvey. Festival sa na jeseň 2017 dostal do desiatky najlepších najväčších festivalov v prestížnej ankete European Festival Awards.

Štvordenné vstupenky sú k dispozícii v e-shopu na webových stránkach festivalu http://www.colours.cz/ a v sieti Ticketpro.

