Puma zaznamenala v 1. kvartáli nárast tržieb aj prevádzkového zisku

Z módnej prehliadky značky Puma, archívna snímka.

Herzogensurach 12. apríla (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi Puma podľa predbežných údajov zaznamenal v 1. štvrťroku 2018 nárast tržieb aj prevádzkového zisku.Konkrétne, tržby spoločnosti sa za tri mesiace do konca marca 2018 zvýšili o 21 % na 1,13 miliardy eur z 1 miliardy eur v rovnakom období vlani. A zisk Pumy pred zdanením (EBIT) v 1. kvartáli vzrástol na 112 miliónov eur zo 70 miliónov eur pred rokom.Puma zvýšila svoj výhľad pre rok 2018, ale len mierne. Poukázala pritom na neistotu vo svojom podnikateľskom prostredí, ktorá zahŕňa nepriaznivý vývoj menových kurzov a riziko zhoršenia situácie v svetovom obchode v súvislosti so spormi medzi USA a Čínou.Puma najnovšie očakáva, že jej tržby po očistení od kurzových vplyvov sa za celý rok zvýšia o 10 % až 12 %, namiesto pôvodne odhadovaného nárastu o zhruba 10 %. A EBIT by sa mal pohybovať v pásme od 305 do 355 miliónov eur. Nemecký výrobca v roku 2018 očakáva výrazné zlepšenie čistého zisku.