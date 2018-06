Puškinov deň Ruska sa pod týmto názvom oficiálne slávi od roku 1998

A. S. Puškin. Foto: circololettori.it Foto: circololettori.it

Moskva/Petrohrad 6. júna (TASR) - Mnohí obyvatelia Ruskej federácie tradične slávia početnými kultúrnymi, literárnymi, filmovými podujatiami či prednesmi poézie Puškinov deň Ruska. Pripadá na 6. júna, na deň narodenia básnika, prozaika a dramatika Alexandra Sergejeviča Puškina (1799-1837). V roku 2018 si kultúrny svet pripomenie 219. výročie jeho narodenia.Z iniciatívy Organizácie Spojených národov (OSN) sa deň narodenia A. S. Puškina pripomína od roku 2010 ako Deň ruského jazyka. S rovnakým názvom sa z rozhodnutia prezidenta Ruskej federácie od roku 2011 slávi aj na území Ruska.Puškinov deň Ruska pripomína milovníkom poézie a literatúry význam tvorby tohto básnika nielen pre Petrohrad a samotné Rusko, ale aj pre celú svetovú literatúru. Rusi podčiarkujú, že ak hovoria o "veľkom" básnikovi, myslia to doslova a dátum 6. jún považujú za najdôležitejší v dejinách ruskej kultúry.V sovietskych časoch sa deň básnikovho narodenia slávil ako Puškinov sviatok poézie. Bez ohľadu na spoločenské zriadenie a životnú úroveň mal tento deň v mysliach a srdciach Rusov významné miesto. Puškinov sviatok poézie od roku 1997 nesie názov Puškinov deň Ruska. Na základe nariadenia ruského prezidenta z 21. mája 1997 "k 200. výročiu narodenia A. S. Puškina" sviatok nadobudol štátny štatút. Nový štátny sviatok sa oficiálne začal sláviť v roku 1998.Slovensko sa môže pochváliť Slovanským múzeom A.S. Puškina v Brodzanoch. Po Puškinovej smrti do tamojšieho kaštieľa chodievala jeho manželka Natalia a deti.OSN v rámci programu podpory a rozvoja viacjazyčnosti a kultúrnej diverzity vo svojich priestoroch v New Yorku pravidelne slávi Deň ruského jazyka. OSN v rámci svojho programu slávi od roku 2010 každý rok všetkých šesť oficiálnych jazykov - Deň francúzskeho jazyka (20. marca), Deň čínskeho jazyka (20. apríla), Deň anglického jazyka (23. apríla), Deň ruského jazyka (6. júna), Deň španielskeho jazyka (12. októbra) a Deň arabského jazyka (18. decembra).Vtedajší prezident Dmitrij Medvedev 6. júna 2011 podpísal nariadenie o každoročnom slávení Dňa ruského jazyka 6. júna. V dokumente sa uvádza, že uvedený dátum sa zaviedol "s cieľom zachovania, podpory a rozvoja ruského jazyka ako celonárodného dedičstva národov Ruskej federácie, prostriedku komunikácie a neoddeliteľnej súčasti kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie".Ruština patrí medzi najväčšie jazyky sveta a je najrozšírenejším slovanským jazykom. Podľa OSN ruský jazyk ovláda približne 250 miliónov ľudí na svete. Po rusky sa učia i zahraniční kozmonauti, ktorí sa vydávajú na let na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) spolu s ruskými kolegami.