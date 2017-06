Pustý hrad čaká reštaurovanie gotickej omietky a oprava opevnenia

Na archívnej snímke je letný archeologický výskum na Dolnom hrade Pustého hradu nad Zvolenom, ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Poliak Foto: TASR/Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 20. júna (TASR) - Na Pustom hrade nad Zvolenom sa pomaly rozbieha ďalšia sezóna pamiatkovej obnovy. Na Hornom hrade sa budú stabilizovať múry hradného paláca a reštaurovať cenné gotické omietky, na Dolnom hrade sa začína oprava severnej línie opevnenia v dĺžke viac ako 50 metrov, s bránkou pre peších.Ako pre TASR uviedol vedúci výskumu na Pustom hrade Ján Beljak, sanácia zabezpečí turistom bezpečnú a atraktívnu prehliadku tejto časti Pustého hradu.priblížil nadchádzajúcu obnovu hradu Beljak. Cieľom je čo najvernejšie dodržať vzhľad a štruktúru pôvodného muriva z 13. storočia.Pre rok 2017 je naplánovaný archeologický výskum v súvislosti so sanáciou torzálnej architektúry na Dolnom hrade, ktorý bude zabezpečovať Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. Sondami sa bude skúmať priebeh západnej línie opevnenia Dolného hradu pri severozápadnom nároží veže. Tiež sa tu overí požiarová vrstva čiastočne objavená na nádvorí pri západnej hradbe v minulých sezónach. Tento nález podľa Beljaka zrejme súvisí so zánikom hradu.Počas leta sa archeologický výskum presunie aj na Horný hrad.priblížil ďalej Beljak. Podľa návrhu komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie - prezentácia areálov Horného a Dolného hradu tu majú byť vybudované rekonštrukcie dielni. Skúmať sa má aj prvá priečna hradba z druhej polovice 13. storočia, ktorá tento priestor oddeľuje od južnej časti Horného hradu.Od začiatku júna, kedy začali tohtoročné práce na Pustom hrade, už brigádnici presunuli rozsiahle skládky kameňa, ktoré sa nachádzajú na nádvorí pri veži Dolného hradu. Uvoľnili tým priestor pre realizáciu archeologických sond a stavebné konzervačné práce.Na hrade už dnes pracuje dvadsať nezamestnaných v rámci celoslovenského projektu záchrany torzálnej architektúry. Okrem výkopových prác na archeologickom výskume sa budú podieľať aj na opravách hradných murív.Počas júla a augusta bude na Pustom hrade a na neďalekom hrade Peťuša pokračovať úspešný projekt Medzinárodnej letnej školy archeológie, organizovaný Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pod vedením Noémi Beljak Pažinovej. Projektu sa tradične zúčastňujú desiatky študentov stredných a vysokých škôl a lektori zo Slovenska, Poľska, Česka, Maďarska aj z Nemecka.Výskum a konzervovanie odkrytej architektúry na Pustom hrade už 26 rokov financuje Mesto Zvolen. Opätovne sa tiež podarilo získať grant z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR. Letnú školu archeológie podporil Medzinárodný vyšehradský fond a Banskobystrický samosprávny kraj. V rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" mzdy pracovníkom refunduje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF).Kráľovská obytná veža Dolného Pustého hradu je významnou pamiatkou nadregionálneho významu, nakoľko bola rezidenciou kráľov Uhorska predovšetkým v 13. storočí. Zvolenský, dnes Pustý hrad, bol zároveň sídlom županov Zvolenskej župy, ktorá v 13. a 14. storočí patrila medzi najrozsiahlejšie na území dnešného Slovenska. Samotný hrad radí rozloha 4,7 ha medzi najrozsiahlejšie na Slovensku. Veža na Dolnom hrade je jedna z najväčších a najvýznamnejších stredovekých rezidenčných stavieb v strednej Európe a hradná cisterna na Hornom hrade je najväčšia známa stredoveká zásobáreň vody na území Slovenska.