Púť k veľkomoravskej rotunde vyvrcholila svätou omšou na Kostolci

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ducové 5. júla (TASR) – Svätou omšou na veľmožskom dvorci z 9. storočia na Kostolci pri Ducovom v okrese Piešťany dnes vyvrcholila národná púť k veľkomoravskej rotunde. Púť zorganizoval obecný úrad Ducové a Rímskokatolícky farský úrad Moravany nad Váhom. Jej súčasťou bol sprievodný program, v rámci ktorého boli v kultúrnom dome vystavené rezbárske výrobky Jozefa Mikla, ľudové kroje z tvorby Janky Poláčkovej, obrazy Lucie Rehákovej a ručné dekorácie Lenky Hankócyovej.Opevnený veľkomoravský dvorec na skalnatom ostrohu Kostolec pri obci Ducové odkryl archeologický výskum vedený Alexandrom Ruttkayom v roku 1968. Jeho súčasťou bola aj rotunda s podkovovitou apsidou, z ktorej sa zachovali nielen základy, ale dokonca aj časť nadzákladového muriva. Dvorec vznikol podľa predpokladov archeológov po zničení neďalekého hradiska v Pobedime, ktoré sa dáva do súvisu s vyhnaním Pribinu Mojmírom v roku 833. Zanikol po požiari v rozmedzí rokov 940 až 970. Rotunda mohla vzniknúť súčasne s dvorcom, prípadne aj o niekoľko desaťročí neskôr ako kópia dvojapsidovej rotundy v Mikulčiciach. Ruttkay stavbu najprv datoval do 10. storočia, po objave veľkomoravských hrobov západne od rotundy datovanie posunul do 2. polovice 9. storočia, najnovšie už do jeho prvej tretiny.Rotunda slúžila svojmu účelu aj po zániku dvorca, minimálne do 11. storočia. Malta a kamene z múrov sa našli v hroboch z 11. až 12. storočia, čo svedčí o jej postupnom zániku v tomto období. Súviselo to zrejme s rozvojom okolitých dedín, v ktorých si už postavili vlastné kostoly a rotundu tak k pochovávaniu na vysvätenej zemi nepotrebovali.Zvyšky kostolíka opätovne vysvätili na sviatok sv. Cyrila a Metoda v roku 1990 a odvtedy sa tam každoročne na tento sviatok konajú sväté omše ako spomienka na príchod byzantskej misie na Veľkú Moravu. Areál patril dlhé obdobie pod Balneologické múzeum v Piešťanoch, v súčasnosti ho už niekoľko rokov spravuje občianske združenie Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane.