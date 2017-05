Putin a Erdogan mali telefonát. Hovorili o Sýrii a hlbšej spolupráci

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v Soči 3. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 27. mája (TASR) - Prezidenti Ruska a Turecka, Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan, sa dnes v telefonickom rozhovore dohodli na rozšírení koordinácie snáh vedúcich k urovnaniu konfliktu v Sýrii, a to na rôznych úrovniach. Podľa agentúry TASS o tom dnes informovala tlačová služba Kremľa.Počas rokovaní o sýrskej kríze prezidenti zdôraznili dôležitosť čo najrýchlejšieho odsúhlasenia praktických aspektov realizácie memoranda o vytvorení zón deeskalácie v Sýrskej arabskej republike, uvádza sa vo vyhlásení. Tento krok umožní posilniť režim zastavenia paľby a zvýšiť účinnosť vnútrosýrskych rokovaní v ženevskom i astanskom formáte. Prezidenti sa dohodli na posilnení koordinácie úsilí v tejto oblasti, a to na rôznych úrovniach.Podľa agentúry Reuters obe strany počas rozhovoru vyjadrili záujem na ďalšom prehlbovaní strategického partnerstva Ruska a Turecka. V tejto súvislosti rokovali aj o realizácii dohôd o vzájomnom zrušení obmedzení v obchodnej a ekonomickej oblasti a o realizácii spoločných veľkých projektov v energetike: ide o výstavbu plynovodu TurkStream a jadrovej elektrárne Akkuyu.Ankara a Moskva sa snažia o normalizáciu vzájomných vzťahov naštrbených po tom, čo turecká stíhačka F-16 v novembri roku 2015 zostrelila nad Sýriou ruské lietadlo Su-24. Otepľovanie vzájomných vzťahov sa začalo vlani v júni ospravedlnením sa Turecka Rusku. Napriek dosiahnutému posunu však niektoré ruské reštrikcie voči Turecku stále platia: týka sa to napr. aj dovozu paradajok, konštatoval Reuters.