Putin a Erdogan sa dohodli na posilnení vojenskej spolupráce v Sýrii

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Moskva 9. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan sa v dnešnom telefonickom rozhovore dohodli na posilnení vojenskej spolupráce v ťažení proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii.uvádza sa vo vyhlásení Moskvy.Putin zároveň vyjadril Erdoganovi sústrasť nad smrťou troch tureckých vojakov, ktorí dnes tragicky zomreli pri ruskom nálete pri meste Báb na severe Sýrie. Zranenia utrpelo ďalších 11 osôb. Obe strany túto nešťastnú udalosť vyšetrujú, uvádza Kremeľ.Ankarou podporovaná sýrska opozícia obnovila dnes ofenzívu v uvedenom meste - iba deň po tom, ako prelomila obranu IS v provincii Aleppo, ktorá je jednou z posledných bášt teroristov. Kremeľ tiež potvrdil, že obaja lídri sú za posun v rokovaniach v Astane i Ženeve, pričom hovorili aj o marcovom stretnutí predstaviteľov oboch krajín v Rusku.Zabití vojaci podporovali sýrskych povstalcov v úsilí o prevzatie kontroly nad Bábom od IS. Ide o súčasť širšej ofenzívy Turecka s cieľom vytlačiť IS a kurdských bojovníkov od tureckých južných hraníc. Rusko a Turecko, ktoré podporujú opozičné strany v sýrskom konflikte, v uplynulom čase spoločne vykonávajú letecké útoky na pozície IS.