Putin a Erdogan vyjadrili podporu územnej celistvosti Iraku a Sýrie

Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 29. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin po štvrtkovej schôdzke s tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom v Ankare vyhlásil, že potvrdili svoju pripravenosť pokračovať na deeskalácii konfliktu v Sýrii. Informovali o tom agentúry RIA Novosti a TASS." povedal Putin na spoločnej tlačovej konferencii s tureckým prezidentom.Erdogan povedal, že Rusko a Turecko podporujú územnú celistvosť Iraku a Sýrie. "doplnil.Okrem toho turecký líder zdôraznil potrebu "po tom, čo takmer 93 percent irackých Kurdov hlasovalo v pondelňajšom referende za nezávislosť tohto autonómneho regiónu na severe Iraku.Putin ku kurdskému referendu povedal, že "Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu vo vyhlásení uviedlo, že aj keď Rusko rešpektuje národné ambície Kurdov, podporuje zachovanie územnej celistvosti Iraku. Varovalo Irak i Kurdov, aby po kurdskom referende o nezávislosti nepodnikali kroky, ktoré by mohli destabilizovať Blízky východ. Obe strany by aj podľa Moskvy mali viesť rozhovory o nájdení riešenia v rámci jedného irackého štátu.Šieste kolo rokovaní o urovnaní konfliktu v Sýrii v kazašskej Astane zo 14. a 15. septembra sa skončilo dosiahnutím dohody o vytvorení štyroch bezpečnostných zón v Sýrii. Zónami deeskalácie sa úplne alebo sčasti stali oblasti Východná Ghúta neďaleko Damasku a provincie Idlib, Homs, Lázikíja, Aleppo a Hamá, ale aj vybrané oblasti na juhu Sýrie. Dohoda dosiahnutá v Astane sa týka zón, na ktorých sa garantmi prímeria v Sýrii - Irán, Rusko a Turecko - dohodli už začiatkom mája na rokovaniach v Astane. Dohoda má platiť šesť mesiacov a bude automaticky predĺžená po súhlase trojice garantov prímeria. Všetky tri krajiny budú súčasne monitorovať dodržiavanie tohto prímeria a vyšlú do tejto zóny vyšlú svoje poriadkové sily.