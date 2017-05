Putin chce pomôcť pri riešení krízy okolo jadrového programu KĽDR

Na snímke protestné zhromaždenie proti vyhláseniu KĽDR o údajnej úspešnej jadrovej skúške, 7. januára 2016 v Soule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 12. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin dnes vyjadril pripravenosť zohraťpri riešení krízy okolo jadrového programu Severnej Kórey. Uviedol to v telefonickom rozhovore s novým juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, ktorý Putinovu iniciatívu privítal.uvádza sa vo vyhlásení juhokórejského prezidentského paláca.Podľa Mun Če-ina by Rusko a Južná Kórea mali posilniť vzájomnú strategickú komunikáciu v záujme urovnania sporov okolo Severnej Kórey. Mun chce podľa vlastných slov čoskoro vyslať do Ruska svojho osobitného vyslanca.Putin a Mun Če-in hovorili aj o možnej spolupráci pri ekonomickom rozvoji východnej Ázie vrátane plánov na predĺženie plynovodu zo Sibíri do Južnej Kórei. Obaja lídri sa tiež vzájomne pozvali na návštevy svojich krajín a uviedli, že sa tešia na prvé spoločné stretnutie na júlovom summite G20 v Nemecku.O problematike Severnej Kórey dnes Mun Če-in telefonicky hovoril aj s britskou premiérkou Theresou Mayovou a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktoré taktiež prisľúbili, že sa budú angažovať v snahách o vyriešenie tejto otázky.Liberál Mun sa ujal funkcie 10. mája, iba deň po prezidentských voľbách. K Severnej Kórei zaujíma zmierlivejší postoj než jeho konzervatívna predchodkyňa Pak Kun-hje, čo znepokojuje Washington. Mun sa mieni usilovať o čo najrýchlejšie nadviazanie bilaterálnych rozhovorov medzi Pchjongjangom a Soulom a o obnovenie medzinárodných rokovaní o jadrovom programe KĽDR.