Putin: Do výzbroje armády budú zaradené nové jadrové zbrane

Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 19. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok uviedol, že ruské ozbrojené sily začnú od budúceho roka dostávať nové jadrové zbrane. Informovala o tom agentúra AP.Dodávky nového nadzvukového raketového systému Avangard sa začnú na budúci rok, kým medzikontinentálne balistické strely Sarmat, ktoré by mali byť schopné preletieť ponad severný alebo južný pól a zasiahnuť ktorékoľvek miesto na Zemi, budú do výzbroje ruskej armády zaradené v roku 2020, povedal Putin vo svojom letnom sídle v Soči. Systémy Avangard a Sarmat predstavil Putin v marci s tým, že z nich odpálené rakety nemožno zostreliť.Putin v marci predstavil aj strelu Kinžal (Dýka), ktorá údajne desaťnásobne prekračuje rýchlosť zvuku, ako aj laserový komplex Peresvet, ktorý už bol zaradený do výzbroje síl ruského Južného vojenského okruhu.