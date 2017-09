PUTIN MERKELOVEJ: Mierové sily OSN by mohli pôsobiť aj inde v Donbase

Nemecká kancelárka Angela Merkelová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 11. septembra (TASR) - Mierové sily OSN by mohli pôsobiť nielen pozdĺž demarkačnej línie, ale aj v iných častiach ukrajinského Donbasu, kde pôsobí pozorovateľská misia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). V dnešnom telefonickom rozhovore to nemeckej kancelárke Angele Merkelovej povedal ruský prezident Vladimir Putin.Podľa agentúry Reuters šéf Kremľa poskytol Merkelovej podrobný opis ruskej iniciatívy na vytvorenie misie OSN na ochranu pozorovateľov OBSE.Putin minulý týždeň oznámil, že Moskva predloží v Bezpečnostnej rade OSN rezolúciu o vyslaní mierových síl OSN na východ Ukrajiny s cieľom zaistiť bezpečnosť pozorovateľskej misie OBSE. Putin však zdôraznil, že mierové jednotky OSN by boli nasadené iba pozdĺž demarkačnej línie, a to po stiahnutí ťažkých zbraní.dodal šéf Kremľa, pričom mal na mysli Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR).