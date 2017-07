Putin nariadil vyhostenie 755 amerických diplomatov

Ruský prezident Vladimir Putin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 30. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že krajinu musí opustiť 755 amerických diplomatov. Oznámila to dnes agentúra DPA s tým, že ide o reakciu Kremľa na nové sankcie voči Moskve, ktoré schválil Kongres.uviedol Putin, ktorého cituje ruská štátna agentúra TASS.Ruské ministerstvo zahraničných vecí pohrozilo vyhostením amerických diplomatov už v piatok a vyhlásilo, že im viac neumožní prístup do diplomatickej nehnuteľnosti situovanej v moskovskej oblasti.Americký návrh zákona o uvalení nových sankčných opatrení voči Rusku, Iránu a Severnej Kórei bol v Kongrese prijatý drvivou väčšinou a teraz čaká na svojej konečné odobrenie prezidentom USA Donaldom Trumpom. Biely dom v piatok ohlásil, že Trump danú legislatívu hodlá podpísať, hoci jeho pobočníci predtým naznačili, že by ju mohol vetovať.