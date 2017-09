Putin navštívil miesto konania rusko-bieloruských vojenských cvičení

Ruský prezident Vladimir Putin (uprostred), ruský minister obrany Srgej Šojgu (vpravo) a náčelník Generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov navštívili veľké rusko-bieloruské vojenské cvičenie Západ 2017 neďaleko Petrohradu 18. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 18. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin navštívil dnes miesto konania veľkých rusko-bieloruských vojenských cvičení Západ 2017, v súvislosti s ktorými vyjadrila Severoatlantická aliancia značné znepokojenie. Uviedla to agentúra DPA.Vojenské cvičenia Západ 2017 za účasti príslušníkov armád Bieloruska a Ruska sa koná zväčša na území Bieloruska, ale aj na troch polygónoch v Rusku vrátane výcvikového priestoru v Leningradskej oblasti na severozápade Ruska, ležiaceho približne 100 kilometrov východne od hranice s Estónskom.Putin v sprievode ministra obrany Sergeja Šojgu si prezrel výcvikové priestory v Leningradskej oblasti, uviedla tlačová služba Kremľa.Cvičenia sú zamerané na simulovanie bojových situácií na zemi, vo vzduchu a na mori. Zúčastňuje sa na nich 12.700 vojakov, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Manévre sa začali vo štvrtok a potrvajú do 20. septembra.Vojenské cvičenia s účasťou viac než 13.000 vojakov si vyžadujú úplnú transparentnosť na medzinárodnej úrovni. Vyplýva to z dohovoru v rámci Medzinárodnej organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorej členom je spoločne s ďalšími európskymi štátmi aj Rusko.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas svojej návštevy v Estónsku krátko pre začatím manévrov Západ 2017 povedal, že aliancia ich bude veľmi dôkladne monitorovať a o bezpečnosť Estónska a všetkých svojich členov sa postará.Moskva v uplynulých dňoch opakovane ubezpečovala, že manévre Západ 2017 nie sú prípravou na inváziu do Poľska a Litvy - členských štátov NATO - alebo na Ukrajinu, ktorá sa o členstvo v Aliancii uchádza. Všetky tri zmienené štáty susedia s Ruskou federáciou.