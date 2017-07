Putin o týždeň zavíta do Fínska, ktoré oslavuje výročie nezávislosti

Vladimir Putin, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki/Moskva 19. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zavíta 27. júla do Fínska, kde bude rokovať s tamojším prezidentom Saulim Niinistöm. V hlavných mestách oboch krajín o tom dnes informovali tlačové služby hláv štátov.Kremeľ podľa agentúry TASS spresnil, že predmetom rokovania bude široká škála otázok súvisiacich s rusko-fínskou spoluprácou v oblasti obchodu, kultúry, školstva a humanitárnych záležitostí. Prezidenti si vymenia názory aj na regionálne a medzinárodné problémy.Moskva spresnila, že Putin zavíta do Fínska na pozvanie svojho náprotivku. "uviedol Kremeľ s tým, že dejiskom prezidentskej schôdzky bude mesto Savonlinna, kde sa v rovnakom čase bude konať medzinárodný operný festival s účasťou moskovského Veľkého divadla.Agentúra Reuters pred časom konštatovala, že Fíni sú voči Rusku obozretní, keďže Fínsko bojovalo proti vtedajšiemu Sovietskemu zväzu v tzv. zimnej vojne v rokoch 1939-40 i v tzv. pokračovacej vojne v rámci druhej svetovej vojny.Odvtedy sú vzťahy medzi oboma krajinami priateľské. Fínsko sa však vyhýba akejkoľvek politike, ktorou by si Rusko mohlo pohnevať. Preto sa Fínsko ani nesnaží o vstup do NATO.