PUTIN PO ŠTVRTÝ RAZ ZLOŽIL PREZIDENTSKÝ SĽUB

Moskva 7. mája - Vladimir Putin zložil v pondelok prezidentský sľub a ujal sa svojho štvrtého funkčného obdobia na čele Ruskej federácie. Slávnostné podujatie sa konalo vo Veľkom kremeľskom paláci v Moskve. Informovala o tom agentúra AP.





Putin získal ďalší šesťročný mandát v prezidentských voľbách, ktoré sa konali v marci. So ziskom vyše 77 percent hlasov sa stal ich jednoznačným víťazom, pričom bol všeobecne považovaný za najsilnejšieho favorita.Putin je ruským lídrom od začiatku 21. storočia. Z prezidentskej funkcie odstúpil v roku 2008 vzhľadom na obmedzenie volebného obdobia, stal sa však premiérom. Do prezidentského kresla sa vrátil v roku 2012.Jeho prvé dva prezidentské mandáty trvali každý štyri roky. Funkčné obdobie ruskej hlavy štátu bolo predĺžené po úprave ústavy na šesť rokov. Putinov prvý šesťročný mandát sa začal v roku 2012, zatiaľ čo druhý sa skončí 7. mája 2024.Putin počas svojej inauguračnej reči v Andrejevskom sále Veľkého kremeľského paláca vyhlásil, že obranné schopnosti Ruska sú zaručené a tejto oblasti bude naďalej venovaná patričná pozornosť, informuje agentúra TASS."Rusko je silným, aktívnym a vplyvným aktérom na medzinárodnej scéne. Jeho ochrana a obrana sú dobre zabezpečené," vyhlásil Putin, ktorý poukázal na to, že Rusko sa "v mene mieru a stability vo svete usiluje o čestnú a obojstranne výhodnú spoluprácu so všetkými krajinami".Putin tiež prisľúbil, že sa bude intenzívne zasadzovať o zlepšenie života obyvateľov svojej krajiny. "Ujímajúc sa tejto pozície, pociťujem obrovskú zodpovednosť. Cieľom môjho života a mojej práce bude slúžiť ľudu a vlasti," uviedol 65-ročný Putin, ktorého citovala agentúra Reuters.Medzi zúčastnenými domácimi aj zahraničnými politickými činiteľmi a inými hodnostármi boli okrem iných moskovský patriarcha Kirill či bývalý nemecký spolkový kancelár Gerhard Schröder.Putin sa na slávnostnú inauguráciu priviezol po prvý raz v čiernej limuzíne domácej výroby, ktorá odteraz nahradí importované vozidlá používané prezidentským úradom, uviedli tamojšie médiá.Pozornosť sa v nasledujúcich dňoch zameria na to, koho Putin nominuje na post premiéra. Ak o to požiada súčasného držiteľa tohto postu Dmitrija Medvedeva, svojho spojenca, bude to podľa Reuters signálom kontinuity.Ak si zvolí niekoho iného, mohlo by to byť predzvesťou nového prístupu k politike, pričom to spustí špekulácie, že Putin si pripravuje svojho nástupcu. V roku 2024 mu už ústava totiž nebude umožňovať ďalšiu kandidatúru.